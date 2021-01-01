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«Супергерои существуют»: Зеленский записал необычное обращение к украинцам
Источник материала: Хартия'97
«Супергерои существуют»: Зеленский записал необычное обращение к украинцам
Президент Украины начал с серьезным видом с трибуны выступать перед детьми, но быстро поменял формат.
Президент Украины вновь необычно обратился к украинцам. На
Те зевает, им неинтересно. «Скучно?» - спрашивает Зеленский. «Да» — отвечают дети. Тогда он начинает простыми словами объяснять малышам, почему этот год неплохой и почему украинцы — супергерои. Супергерои — медики, пожарные, водители скорой и т.д.
Он перешел на русский язык и отметил, что полуостров вместе с Донецком и Луганском живет по московскому времени, и Новый год там наступил на час раньше. «Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтоб встретить Новый год вместе. Как одна семья. Как один народ. Как одна страна. Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами!», — сказал Зеленский.
В своем поздравлении президент сказал, что не хочет, находясь на улице Банковой в Киеве (там находится резиденция главы государства), говорить, что в Украине наступит мир.
«А хочу сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине настал. И написать «Крым — это Украина» не в интернете, а на песке на пляже в Ялте. На украинском песке, украинского пляжа украинской Ялты».
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Президент Украины начал с серьезным видом с трибуны выступать перед детьми, но быстро поменял формат.
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