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Aстрономический календарь для белорусов на 2021 год

01.01.2021 12:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Aстрономический календарь для белорусов на 2021 год

  • 1.01.2021, 12:13
Aстрономический календарь для белорусов на 2021 год

Что ждет жителей нашей страны в этом году?

 

Команда Astrobel Team составила астрономический календарь на 2021 год для Беларуси. Рассказываем, что нас ждет в этом году.

 

 

В 2020 году было много интересных астрономических событий: многообразие метеорных потоков, противостояния планет, а особенно — планеты Марс, прохождение планеты Венера по скоплению «Плеяды», наблюдение серебристых облаков и, конечно же, комета NEOWISE, которая вернется к нам только через семь тысяч лет.

 

Настало время посмотреть, что же будет в 2021-м.

 

Январь

 

03.01.2021 — сближение Луны со звездой Регул (1,3m) на ночном небе.

 

04.01.2021 — максимум действия метеорного потока Квадрантиды (ZHR-120).

 

16.01.2021 — покрытие Луной звезды «тау Водолея» (4,0m) на вечернем небе.

 

20.01.2021 — сближение планет Марс и Уран на вечернем небе.

 

21.01.2021 — сближение Луны и планеты Марс на вечернем небе.

 

Февраль

 

03.02.2021 — сближение Луны со звездой Спика (0,9m) на ночном небе.

 

06.02.2021 — сближение планет Венера и Сатурн на утреннем небе.

 

25.02.2021 — покрытие Луной звезды «гамма Рака» (4,6m) на утреннем небе.

 

Март

 

01−31.03.2021 — условия для проведения марафона Мессье (любители астрономии каждый год пытаются за одну ночь провести наблюдения всех объектов из знаменитого каталога, который составил в конце XVIII века астроном Шарль Мессье).

 

04.03.2021 — сближение планеты Марс и скопления «Плеяды» на вечернем небе.

 

04.03.2021 — противостояние астероида Веста, максимальный блеск 5,8m.

 

05.03.2021 — сближение планет Меркурий и Юпитер на утреннем небе.

 

19.03.2021 — сближение Луны и планеты Марс на вечернем небе.

 

20.03.2021 — день весеннего равноденствия.

 

27.03.2021 — покрытие Луной звезды «ипсилон Девы» (4,0m) на вечернем небе.

 

Апрель

 

12.04.2021 — Международный день космонавтики.

 

17.04.2021 — сближение Луны и планеты Марс на вечернем небе.

 

19.04.2021 — покрытие Луной звезды «каппа Близнецов» (3,5m) на вечернем небе.

 

22.04.2021 — максимум действия метеорного потока Лириды (ZHR — 20).

 

27.04.2021 — суперлуние (первое в 2021 году).

 

Май

 

05.05.2021 — максимум действия метеорного потока Эта-Аквариды (ZHR — 20).

 

05.05.2021 — сближение Луны и планеты Юпитер на утреннем небе.

 

15.05.2021 — весенний Международный день астрономии.

 

19.05.2021 — сближение Луны со звездой Регул (1,3m) на вечернем небе.

 

26.05.2021 — суперлуние (второе в 2021 году, максимальное сближение Луны и Земли).

 

28.05.2021 — сближение планет Меркурий и Венера на вечернем небе.

 

31.05.2021 — сближение Луны и планеты Сатурн на утреннем небе.

 

Июнь

 

01−30.06.2021 — возможность появления серебристых облаков в Беларуси.

 

10.06.2021 — частное солнечное затмение (видимость из РБ, начало — 13.07, окончание — 15.08).

 

13.06.2021 — сближение Луны и планеты Марс на вечернем небе.

 

20.06.2021 — день летнего солнцестояния.

 

24.06.2021 — суперлуние (третье и последнее в 2021 году).

 

29.06.2021 — сближение Луны и планеты Юпитер на ночном небе.

 

Июль

 

01−15.07.2021 — возможность появления серебристых облаков в Беларуси.

 

08.07.2021 — сближение Луны и планеты Меркурий на утреннем небе.

 

13.07.2021 — сближение планет Венера и Марс на вечернем небе.

 

25.07.2021 — сближение Луны и планеты Сатурн на ночном небе.

 

Август

 

01.08.2021 — сближение Луны и планеты Уран на ночном небе.

 

02.08.2021 — противостояние планеты Сатурн, максимальный блеск 0,4m.

 

03.08.2021 — сближение Луны и скопления «Гиады» на ночном небе.

 

12.08.2021 — максимум действия метеорного потока Персеиды (ZHR 80−100).

 

20.08.2021 — противостояние планеты Юпитер, максимальный блеск -2,8m.

 

21.08.2021 — сближение Луны и планеты Сатурн на ночном небе.

 

30.08.2021 — сближение Луны со скоплениями «Гиады» и «Плеяды» на ночном небе.

 

Сентябрь

 

02.09.2021 — покрытие Луной звезды «эпсилон Близнецов» (3,0m) на ночном небе.

 

14.09.2021 — противостояние планеты Нептун, максимальный блеск 7,8m.

 

17.09.2021 — сближение Луны с планетами Юпитер и Сатурн на ночном небе.

 

22.09.2021 — день осеннего равноденствия.

 

26.09.2021 — сближение Луны со скоплением «Плеяды» на утреннем небе.

 

Октябрь

 

08.10.2021 — максимум действия метеорного потока Дракониды (ZHR — переменное).

 

09.10.2021 — осенний Международный день астрономии.

 

09.10.2021 — сближение Луны и планеты Венера на вечернем небе.

 

15.10.2021 — сближение Луны и планеты Юпитер на вечернем небе.

 

21.10.2021 — максимум действия метеорного потока Ориониды (ZHR — 20).

 

22.10.2021 — сближение Луны и планеты Уран на ночном небе.

 

Ноябрь

 

04.11.2021 — противостояние планеты Уран, максимальный блеск 5,8m.

 

08.11.2021 — сближение Луны и планеты Венера на вечернем небе.

 

10.11.2021 — сближение Луны и планеты Сатурн на вечернем небе.

 

10.11.2021 — сближение планет Меркурий и Марс на утреннем небе.

 

11.11.2021 — сближение Луны и планеты Юпитер на вечернем небе.

 

17.11.2021 — максимум действия метеорного потока Леониды (ZHR — 20).

 

20.11.2021 — сближение Луны со скоплениями «Гиады» и «Плеяды» на ночном небе.

 

27.11.2021 — противостояние малой планеты Церера, максимальный блеск 6,8m.

 

Декабрь

 

14.12.2021 — максимум действия метеорного потока Геминиды (ZHR — 120).

 

17.12.2021 — сближение Луны со скоплением «Гиады» на вечернем небе.

 

21.12.2021 — день зимнего солнцестояния.

 

22.12.2021 — максимум действия метеорного потока Урсиды (ZHR — 10).

 

28.12.2021 — сближение Луны со звездой Спика (0,9m) на утреннем небе

 

 

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