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Врач объяснила, почему нельзя похмеляться утром после Нового года

01.01.2021 12:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Врач объяснила, почему нельзя похмеляться утром после Нового года

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  • 1.01.2021, 11:35
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Врач объяснила, почему нельзя похмеляться утром после Нового года
Фото: The Drinks Business

Есть другие методы быстро привести себя в форму.

Врач-психиатр-нарколог Людмила Бутер акцентирует внимание на одном из главных советов для утра после праздника — не похмеляться, пишет tut.by.

— В комментариях к этому тексту могут написать, мол, «сразу видно, нарколог женщина и ничего не понимает в выпивке», — улыбается доктор. — На самом деле, нарколог имеет длительный опыт оказания медпомощи больным алкоголизмом и хорошо знает, что, если вечером выпил лишнего, дополнительная доза спиртного утром либо ухудшает состояние здорового человека, либо приводит в норму самочувствие алкоголика — и то лишь на несколько часов. Потом снова надо похмеляться, а ведь это уже запой.

Похмелье — это состояние, когда организм активно борется с интоксикацией, все системы работают на выведение продуктов распада этанола и нормализацию состояния. Новая же порция спиртного не только не останавливает эти процессы, но даже усугубляет их. И в большей степени вредит сердечно-сосудистой системе и органам пищеварения.

Улучшение самочувствия после приема небольших доз алкоголя наутро после застолья — четкий диагностический критерий, который определяет больного алкоголизмом. Поэтому, если вы хотите сохранить психическое здоровье и не стать алкоголиком, соблюдайте правила безопасного употребления алкоголя и никогда не похмеляйтесь. Если же алкоголь уже является вашей проблемой, обратитесь за помощью к врачу.

А что тогда делать, если утром нехорошо?

Советы простые и всем известные. Пейте много воды (хорошо подойдет щелочная минеральная, так как алкогольная интоксикация сдвигает кислотно-щелочной баланс в «кислую» сторону). Постарайтесь поспать, съесть жидкую, легко усваиваемую еду (например, пустой супчик), выпить сладкий чай.

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