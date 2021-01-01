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Барановичи вышли на марш прямо в новогоднюю ночь
Источник материала: Хартия'97
Барановичи вышли на марш прямо в новогоднюю ночь
Жители микрорайона Южный достойно начали год Зубра.
Сегодня ночью в Барановичах шел проливной дождь. Но это не помешало жителям Южного микрорайона выйти на прогулку, сообщил Charter97.org читатель.
С Новым годом, Беларусь!
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Жители микрорайона Южный достойно начали год Зубра.
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