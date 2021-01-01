ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Новый год белорусы развернули бело-красно-белые флаги даже на дне Тихого океана

01.01.2021 12:23 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

На Новый год белорусы развернули бело-красно-белые флаги даже на дне Тихого океана

  • 1.01.2021, 12:23
На Новый год белорусы развернули бело-красно-белые флаги даже на дне Тихого океана

Свобода с нами теперь везде.

Во время празднования Нового года белорусы разворачивали бело-красно-белые флаги везде, и даже на дне Тихого океана, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».

«Свобода она везде: и даже на дне Тихого океана! С Новым годом! Жыве Беларусь!», — пишет телеграм-канал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Внимание, автовладельцы! Официально ввели транспортный налог и отвязали его от техосмотра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика