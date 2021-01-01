Источник материала: Хартия'97

На Новый год белорусы развернули бело-красно-белые флаги даже на дне Тихого океана 1.01.2021, 12:23

Свобода с нами теперь везде.

Во время празднования Нового года белорусы разворачивали бело-красно-белые флаги везде, и даже на дне Тихого океана, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни» .

«Свобода она везде: и даже на дне Тихого океана! С Новым годом! Жыве Беларусь!», — пишет телеграм-канал.

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