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Фотофакт. Басков, Захаров, Соболенко и другие – в новогоднем ролике Лукашенко
01.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Кто присутствовал в сюжете новогоднего обращения белорусского правителя Александра Лукашенко к народу, снятом во Дворце независимости.
Глава ФХБ
Теннисистка Арина Соболенко;
Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров;
Легкоатлет
Бывший игрок сборной Беларуси Сергей Рутенко;
Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович;
Легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова;
Председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин;
Байдарочница Марина Литвинчук.
Отметим, в своем новогоднем поздравлении Лукашенко предложил белорусам перевернуть страницу пройденного и вместе писать новую главу независимой Беларуси.
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Кто присутствовал в сюжете новогоднего обращения белорусского правителя Александра Лукашенко к народу, снятом во Дворце независимости.
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