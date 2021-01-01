ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фотофакт. Басков, Захаров, Соболенко и другие – в новогоднем ролике Лукашенко

01.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Кто присутствовал в сюжете новогоднего обращения белорусского правителя Александра Лукашенко к народу, снятом во Дворце независимости.

Фотофакт. Басков, Захаров, Соболенко и другие – в новогоднем ролике Лукашенко

Трибуна перечисляет:

Глава ФХБ Дмитрий Басков;

Теннисистка Арина Соболенко;

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров;

Легкоатлет Максим Недосеков;

Бывший игрок сборной Беларуси Сергей Рутенко;

Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович;

Легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова;

Председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин;

Байдарочница Марина Литвинчук.

Отметим, в своем новогоднем поздравлении Лукашенко предложил белорусам перевернуть страницу пройденного и вместе писать новую главу независимой Беларуси.

Поздравления Тихановской, Дмитриева, штаба Бабарико и бесконечные потоки поздравлений белорусов в режиме онлайн

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто присутствовал в сюжете новогоднего обращения белорусского правителя Александра Лукашенко к народу, снятом во Дворце независимости.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гребенщиков поздравил белорусов с Новым годом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика