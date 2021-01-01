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Россельхознадзор: практически вся санкционка идет из Беларуси
Источник материала: Навiны
По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), практически вся санкционная продукция попадала в РФ с территории Беларуси.
В ведомстве отметили, что в 2020 году, в рамках указа президента России, «было изъято и уничтожено 2,46 тыс. тонн растительной продукции, запрещенной к ввозу на территорию России».
Основная масса (89% товаров) поступила с территории Беларуси.
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По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), практически вся санкционная продукция попадала в РФ с территории...
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