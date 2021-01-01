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Цыганков: Решил послушать, о чем говорит нелегитимный в новогоднем обращении, и понял, что это клиника
Источник материала: UDF
Это не мем, а реальность
Направленность на лучшие проявления человеческих качеств белорусов, на веру в то, что добро победит, акцент на героические примеры чести и совести, -
Услышал фразу «»люди в богатых странах выстроились в километровые очереди за куском хлеба» и понял, что это клиника. «Кое-кто на Западе...» в новогоднем обращении - это навсегда, это не исправить, это не изменится.
Никогда контраст старого и нового, надежды и стагнации не был настолько ярким, как в этих двух новогодних обращениях.
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Цыганков: Решил послушать, о чем говорит нелегитимный в новогоднем обращении, и понял, что это клиника
Это навсегда, это не исправить, это не изменится.
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