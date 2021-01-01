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Цыганков: Решил послушать, о чем говорит нелегитимный в новогоднем обращении, и понял, что это клиника

01.01.2021 12:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Цыганков: Решил послушать, о чем говорит нелегитимный в новогоднем обращении, и понял, что это клиника
Это не мем, а реальность
Я, конечно, смотрел поздравление Тихановской. Яркое, трогательное, мудрое. Полностью на белорусском языке (я прогнозировал, что будет наполовину).

Направленность на лучшие проявления человеческих качеств белорусов, на веру в то, что добро победит, акцент на героические примеры чести и совести, - пишет политический аналитик Виталий Цыганков. - На втором телеэкране решил послушать, о чем говорит нелегитимный.

Услышал фразу «»люди в богатых странах выстроились в километровые очереди за куском хлеба» и понял, что это клиника. «Кое-кто на Западе...» в новогоднем обращении - это навсегда, это не исправить, это не изменится.

Никогда контраст старого и нового, надежды и стагнации не был настолько ярким, как в этих двух новогодних обращениях.
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