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Это не мем, а реальность

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Цыганков: Решил послушать, о чем говорит нелегитимный в новогоднем обращении, и понял, что это клиника Это навсегда, это не исправить, это не изменится.

Направленность на лучшие проявления человеческих качеств белорусов, на веру в то, что добро победит, акцент на героические примеры чести и совести, -политический аналитик. - На втором телеэкране решил послушать, о чем говорит нелегитимный.Услышал фразу «»люди в богатых странах выстроились в километровые очереди за куском хлеба» и понял, что это клиника. «Кое-кто на Западе...» в новогоднем обращении - это навсегда, это не исправить, это не изменится.Никогда контраст старого и нового, надежды и стагнации не был настолько ярким, как в этих двух новогодних обращениях.