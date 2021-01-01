ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Местным властям разрешили ввести сбор за выезд за границу на машине

01.01.2021 12:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси местным властям разрешили ввести сбор для тех, кто пересекает границу на машине. В качестве обоснования приводится консолидация расходов бюджета для борьбы с COVID-19. Это предусмотрено законом «Об изменении Налогового кодекса», который был опубликован сегодня на Национальном правовом Интернет-портале. Положение о местном сборе вступает в силу сегодня, 1 января.


Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Что за сбор?

Речь идет о местном сборе за пересечение государственной границы на машине через пункты пропуска.

Платить сбор нужно будет, если максимальная масса транспортного средства не превышает 5 т. и в нем имеется не более 8 мест для сидения, помимо водителя. По сути, это касается всех легковых автомобилей.

И да, платить его нужно будет каждый раз при выезде за границу.

Кто его вводит и каков его размер?

Вводить его будут областные Советы депутатов на территории соответствующих регионов. Такое право дается им на два года — с 1 января 2021 года и до 1 января 2023 года.

Ставки сбора устанавливаются областными Советами депутатов, в том числе в зависимости от максимально разрешенной массы транспортного средства, в пределах 3 базовых величин (то есть 87 рублей — прим. TUT.BY), независимо от количества пассажиров в автомобиле.

Кто платит, а кто — нет?

Платить сбор будет водитель автомобиля до пересечения границы или в пункте пропуска. Норма распространяется как на машины физических лиц, так и на автомобили, принадлежащие ИП и организациям.

Не нужно будет платить сбор с транспортных средств глав государств, правительств, дипмиссий, а также тем, кто едет на похороны, лечение (при наличии подтверждающих документов). Освобождаются от уплаты сбора инвалиды 1-й и 2-й групп, участники ВОВ, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, участники спортивных, культурно-массовых и образовательных мероприятий (при наличии документов).

А если поедешь в Россию?

Поскольку в документе сказано, что платить сбор нужно за пересечение границы в пунктах пропуска, то коснется он только тех, кто едет в Европу или в Украину. Ездить в Россию можно будет без уплаты сбора.

Платить нужно уже сейчас?

Пока ни один из областных Советов депутатов не принял решение о введении местного сбора. 

Решения областных Советов депутатов о введении сбора вступают в силу
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем их официального опубликования. То есть если даже в ближайшие дни подобное решение будет принято в какой-то области будет принято, то оно вступит в силу только с 1-го февраля.

Если же в каком-то регионе областной Совет депутатов не примет решение о размере ставки сбора, то сбор будет считаться равным нулю.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси местным властям разрешили ввести сбор для тех, кто пересекает границу на машине. В качестве обоснования приводится консолидация расходов бюджета для...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Новый год белорусы развернули бело-красно-белые флаги даже на дне Тихого океана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика