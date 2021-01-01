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«Беларусь остаётся в приоритете». Godel открыла офис в Вильнюсе

01.01.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Godel Technologies открывает центр разработки в столице Литвы

 «Беларусь, где на данный момент офисы Godel открыты во всех областных городах, есть и остаётся нашим приоритетом в развитии, пишет dev.by. Однако, чтобы и в дальнейшем обеспечивать партнеров тем уровнем качества, которым мы известны в Великобритании и который от нас ожидают, мы приняли решение открыть дополнительные центры разработки. Каждая из новых локаций была тщательно исследована и проанализирована, и мы будем рады не только новым специалистам в нашей команде, но и возможности передать дух и характер Godel в другие страны», — заявил CEO компании Нил Макмурдо (Neil McMurdo).

Первые 60 сотрудников в скором времени должны приступить к работе в новом офисе. В компании отмечают, что будут делать ставку на Data-специалистов. 

Напомним, что в августе Godel отправила часть белорусской команды в Украину.
 
 
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Godel Technologies открывает центр разработки в столице Литвы
 
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