«Беларусь остаётся в приоритете». Godel открыла офис в Вильнюсе

пише т dev.by. Однако, чтобы и в дальнейшем обеспечивать партнеров тем уровнем качества, которым мы известны в Великобритании и который от нас ожидают, мы приняли решение открыть дополнительные центры разработки. Каждая из новых локаций была тщательно исследована и проанализирована, и мы будем рады не только новым специалистам в нашей команде, но и возможности передать дух и характер Godel в другие страны», — заявил CEO компании Нил Макмурдо (Neil McMurdo). «Беларусь, где на данный момент офисы Godel открыты во всех областных городах, есть и остаётся нашим приоритетом в развитии,т dev.by. Однако, чтобы и в дальнейшем обеспечивать партнеров тем уровнем качества, которым мы известны в Великобритании и который от нас ожидают, мы приняли решение открыть дополнительные центры разработки. Каждая из новых локаций была тщательно исследована и проанализирована, и мы будем рады не только новым специалистам в нашей команде, но и возможности передать дух и характер Godel в другие страны», — заявил CEO компании Нил Макмурдо (Neil McMurdo).





Первые 60 сотрудников в скором времени должны приступить к работе в новом офисе. В компании отмечают, что будут делать ставку на Data-специалистов.





Напомним, что в августе Godel отправила часть белорусской команды в Украину.



