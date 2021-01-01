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«Беларусь остаётся в приоритете». Godel открыла офис в Вильнюсе
Источник материала: Партизан
Godel Technologies открывает центр разработки в столице Литвы
«Беларусь, где на данный момент офисы Godel открыты во всех областных городах, есть и остаётся нашим приоритетом в развитии,
Первые 60 сотрудников в скором времени должны приступить к работе в новом офисе. В компании отмечают, что будут делать ставку на Data-специалистов.
Напомним, что в августе Godel отправила часть белорусской команды в Украину.
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Godel Technologies открывает центр разработки в столице Литвы
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