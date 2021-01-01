Внимание, автовладельцы! Официально ввели транспортный налог и отвязали его от техосмотра

Хорошая новость — платить придется меньше, а процесс будет отвязан от техосмотра. Это предусмотрено законом «Об изменении Налогового кодекса», который был опубликован сегодня на Национальном правовом Интернет-портале. Положение о транспортном налоге вступает в силу сегодня, 1 января.





Платить будут все. Объясняем, как будет работать новая версия «дорожного налога»

В Беларуси с 1 января вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении вводится транспортный налог. Его будут уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД.





Ставки налога в сравнении с госпошлиной снизятся. Размер транспортного налога будет зависеть от веса и возраста машины.



Ставка налога на автомобиль За год

Для физических лиц





массой до 1,5 тонны 61 рубль

более 1,5 тонны, но не более 1,75 тонны 81 рубль

более 1,75 тонны, но не более 2 тонн 102 рубля

более 2 тонн, но не более 2,25 тонны 122 рубля

более 2,25 тонны, но не более 2,5 тонны 142 рубля

более 2,5 тонны, но не более 3 тонн 162 рубля

более 3 тонн 223 рубля

мотоцикл 41 рубль





Для организаций





массой до 1 тонны 162 рубля

более 1 тонны, но не более 2 тонн 209 рублей

более 2 тонн, но не более 3 тонн 255 рублей

более 3 тонн 325 рублей

мотоцикл 70 рублей





Объясняем: ранее физическому лицу за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении за автомобиль массой до 1,5 тонны и старше 10 лет нужно было заплатить 81 рубль (сейчас — 61 рубль). При массе машины от 1,5 до 2 тонн ставка составляла 162 рубля (с сегодняшнего дня — 102 рубля).





Также предусмотрены льготы: ставки налога для пенсионеров снизят на 50%, для инвалидов III группы — на 25%. Кроме того, органы местного управления и самоуправления смогут полностью или частично освобождать от транспортного налога физлиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.





Освобождаются от уплаты налога владельцы электромобилей, а также владельцы автомобилей, зарегистрированных до 1 января 1992 года.





Подробно о том, кто будет налог платить, как и когда его нужно уплачивать, кто будет контролировать этот процесс, и кто освобождается от уплаты можно прочитать по ссылке.