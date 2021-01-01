Сегодня мир отмечает не только Новый год. Вы знали?

В первый день 2021 года - Всемирный день мира, или День всемирных молитв о мире. Это - праздник Католической церкви, отмечаемый ежегодно 1 января в День торжества Божией Матери Марии. Впервые его провозгласил 8 декабря 1967 года римский Папа Павел VI. 17 декабря 1969 года Генеральная Ассамблея ООН сделала его официальным праздником, во время которого верующие призывают Бога прекратить все войны и ниспослать людям мир. Лозунг Дня - «Прости, и ты обретешь мир». Всемирный день мира является выходным днем в Ватикане.





В этот день в 1622 году Папской канцелярией было принято решение считать началом года 1 января. До этого год начинался 25 марта.





1 января 1788 года Джон Уолтер основал английскую газету The Daily Universal Register. После 940 выпуска ее переименовали в The Times.





В 1863 году 1 января в действие вступила прокламация Авраама Линкольна об отмене рабства.





В 1909 году в этот день в Великобритании были проведены первые выплаты пенсий.





В 1925 году столица Норвегии Христиания была переименована в Осло.





В 1935 году 1 января в Турции были введены фамилии и отменены титулы.





Неофициальные праздники





Международный день похмелья, День памяти былинного Ильи Муромца, День выпускания хлопушек на свободу, День общественного достояния, День единой европейской валюты



