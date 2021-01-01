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Сегодня мир отмечает не только Новый год. Вы знали?

01.01.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня много поводов поднять бокалы. Хотя бы потому, что 1 января -- День похмелья.

Сегодня мир отмечает не только Новый год. Вы знали?
В первый день 2021 года - Всемирный день мира, или День всемирных молитв о мире. Это - праздник Католической церкви, отмечаемый ежегодно 1 января в День торжества Божией Матери Марии. Впервые его провозгласил 8 декабря 1967 года римский Папа Павел VI. 17 декабря 1969 года Генеральная Ассамблея ООН сделала его официальным праздником, во время которого верующие призывают Бога прекратить все войны и ниспослать людям мир. Лозунг Дня - «Прости, и ты обретешь мир». Всемирный день мира является выходным днем в Ватикане.

В этот день в 1622 году Папской канцелярией было принято решение считать началом года 1 января. До этого год начинался 25 марта.

1 января 1788 года Джон Уолтер основал английскую газету The Daily Universal Register. После 940 выпуска ее переименовали в The Times.

В 1863 году 1 января в действие вступила прокламация Авраама Линкольна об отмене рабства.

В 1909 году в этот день в Великобритании были проведены первые выплаты пенсий.

В 1925 году столица Норвегии Христиания была переименована в Осло.

В 1935 году 1 января в Турции были введены фамилии и отменены титулы.

Неофициальные праздники

Международный день похмелья, День памяти былинного Ильи Муромца, День выпускания хлопушек на свободу, День общественного достояния,  День единой европейской валюты
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Сегодня много поводов поднять бокалы. Хотя бы потому, что 1 января -- День похмелья.
 
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