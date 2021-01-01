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В новогоднюю ночь в Беларуси родилось 53 ребенка

01.01.2021 13:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В новогоднюю ночь, с 0 до 8 часов 1 января, в Беларуси родилось 53 ребенка — 24 мальчика и 29 девочек, сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун в телеграм-канале министерства.

В новогоднюю ночь в Беларуси родилось 53 ребенка

Первый ребенок 2021 года появился на свет в Витебском областном роддоме. Мальчик родился в первую секунду года. Всего в Витебской области в новогоднюю ночь родилось трое детей (два мальчика и девочка).

В Брестской области врачи приняли шестеро мальчиков и четырех девочек. Первые в году роды здесь состоялись в 0.15.

В Гомельской области за ночь родилось пять мальчиков и четыре девочки, в Гродненской — три мальчика и четыре девочки.

В Минске родились шесть девочек и мальчик.

Еще четырем детям (мальчику и трем девочкам) помогли появиться на свет специалисты РНПЦ «Мать и дитя».

В Минской области родилось восемь малышей (пять мальчиков и три девочки).

В Могилевской области первое рождение зарегистрировали в 0.10. Всего родилось пятеро детей — мальчик и четыре девочки.

Ночью 1 января 2020 года в стране родился 41 ребенок, годом ранее — 145.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В новогоднюю ночь, с 0 до 8 часов 1 января, в Беларуси родилось 53 ребенка — 24 мальчика и 29 девочек, сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун в телеграм-канале...
 
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