Президент Литвы: белорусам выпало историческое испытание — кровавая борьба за свободу и демократию

Президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в «Твиттере» поздравил жителей Беларуси с Новым годом на белорусском языке.



Гитанас Науседа. Фото: Augustas Didzgalvis / wikimedia.org

«Белорусскому народу, — пишет он, — выпало историческое испытание — и бич ковида, и кровавая борьба за свободу и демократию».

«В вашей борьбе Литва и весь ЕС — вместе с белорусским обществом! Терпения, стойкости и веры! Желаю, чтобы ваши надежды в новом году реализовались», — говорится в поздравлении.

В кратком новогоднем послании народу Литвы Науседа подчеркнул, что «государство начинается с человека», а «процветающую страну могут создавать только свободные, достойные и уверенные в себе люди».