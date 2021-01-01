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Президент Литвы: белорусам выпало историческое испытание — кровавая борьба за свободу и демократию

01.01.2021 13:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в «Твиттере» поздравил жителей Беларуси с Новым годом на белорусском языке.

Президент Литвы: белорусам выпало историческое испытание — кровавая борьба за свободу и демократию
Гитанас Науседа. Фото: Augustas Didzgalvis / wikimedia.org

«Белорусскому народу, — пишет он, — выпало историческое испытание — и бич ковида, и кровавая борьба за свободу и демократию».

«В вашей борьбе Литва и весь ЕС — вместе с белорусским обществом! Терпения, стойкости и веры! Желаю, чтобы ваши надежды в новом году реализовались», — говорится в поздравлении.

В кратком новогоднем послании народу Литвы Науседа подчеркнул, что «государство начинается с человека», а «процветающую страну могут создавать только свободные, достойные и уверенные в себе люди».

 
 
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Президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в «Твиттере» поздравил жителей Беларуси с Новым годом на белорусском языке.
 
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