Какие у «Белджи» планы на 2021 год

На 2021 год на заводе «Белджи» запланировано производство модели Geely GS.





Как рассказал глава Госкомитета по науке и технологиям Александр Шумилин, выпуском Geely GS стратегия развития завода не ограничивается, пишет car.ru.

Так, планируется закончить процесс локализации сборки кроссовера Atlas Pro. Кроме того, продолжится процесс адаптации для белорусского рынка электромобилей Geely со всеми необходимыми испытаниями.