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Какие у «Белджи» планы на 2021 год

01.01.2021 13:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На 2021 год на заводе «Белджи» запланировано производство модели Geely GS.

Какие у «Белджи» планы на 2021 год

Как рассказал глава Госкомитета по науке и технологиям Александр Шумилин, выпуском Geely GS стратегия развития завода не ограничивается, пишет car.ru.

Так, планируется закончить процесс локализации сборки кроссовера Atlas Pro. Кроме того, продолжится процесс адаптации для белорусского рынка электромобилей Geely со всеми необходимыми испытаниями.

 
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На 2021 год на заводе «Белджи» запланировано производство модели Geely GS.
 
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