Источник материала: Хартия'97

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с обращением на белорусском языке 3 1.01.2021, 12:52

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Гитанас Науседа

Политик пожелал, чтобы надежды белорусов в 2021 году сбылись.

Президент Литвы Гитанас Науседа пожелал, чтобы надежды белорусов в 2021 году сбылись.

Гитанас Науседа опубликовал белорусскоязычный пост в Twitter , где отметил, что Литва и весь Евросоюз поддерживают борьбу белорусов за свободу и демократию. Он пожелал белорусам «терпения, прочности и веры».

Беларускаму народу сёлета выпала гістарычнае выпрабаванне – і біч ковіду, і крывавая барацьба за свабоду і дэмакратыю. У вашай барацьбе Літва і ўвесь ЕС – разам з беларускай грамадой! Цярпення, трываласці і веры! Жадаю, каб вашы надзеі ў новым годзе спраўдзіліся! pic.twitter.com/asRfRfhXVE — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) December 31, 2020

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