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Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с обращением на белорусском языке
Источник материала: Хартия'97
Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с обращением на белорусском языке
Политик пожелал, чтобы надежды белорусов в 2021 году сбылись.
Президент Литвы Гитанас Науседа пожелал, чтобы надежды белорусов в 2021 году сбылись.
Гитанас Науседа опубликовал белорусскоязычный пост в
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Политик пожелал, чтобы надежды белорусов в 2021 году сбылись.
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