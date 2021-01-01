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Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с обращением на белорусском языке

01.01.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с обращением на белорусском языке

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  • 1.01.2021, 12:52
  • 1,447
Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с обращением на белорусском языке
Гитанас Науседа

Политик пожелал, чтобы надежды белорусов в 2021 году сбылись.

Президент Литвы Гитанас Науседа пожелал, чтобы надежды белорусов в 2021 году сбылись.

Гитанас Науседа опубликовал белорусскоязычный пост в Twitter , где отметил, что Литва и весь Евросоюз поддерживают борьбу белорусов за свободу и демократию. Он пожелал белорусам «терпения, прочности и веры».

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Политик пожелал, чтобы надежды белорусов в 2021 году сбылись.
 
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