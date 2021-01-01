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Ученые раскрыли загадку «живых» камней в Румынии

01.01.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые раскрыли загадку «живых» камней в Румынии

  • 1.01.2021, 12:26
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Ученые раскрыли загадку «живых» камней в Румынии

Местные жители считают, что эти камни умеют самостоятельно передвигаться.

В окрестностях румынского города Костешть обнаружились удивительные геологические аномалии — выпуклые валуны, которые выглядят как живые благодаря особенностям своей формы. Ученые объяснили загадки "живых" камней, и заявили, что странные валуны образовались в результате сейсмической активности, которая имела место шесть миллионов лет назад, пишет lenta.ua.

По словам геологов, странные "живые" камни в Румынии — это трованты. Речь идет о геологических образованиях, которые закреплены известняковым цементом. Химический состав тровантов должен совпадать с химическим составом окружения, поэтому ученые надеялись найти ответы на связанные с геологической эволюцией вопросы, когда приступали к изучению удивительных валунов.

Предполагается, что странные камни образовались в результате сейсмических процессов, которые происходили в миоцене. От земли исходили ударные волны, которые концентрировали естественный цемент и уплотняли геологические отложения. Итогом этих процессов и стали сферические образования, которые выглядят как живые.

Жители города Костешть и окрестных земель могут рассказать множество легенд, связанных с "живыми" камнями. Поговаривают, например, что эти валуны умеют самостоятельно передвигаться, а также обладают целым набором разнообразных магических способностей.

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Местные жители считают, что эти камни умеют самостоятельно передвигаться.
 
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