Источник материала: Хартия'97

Ученые раскрыли загадку «живых» камней в Румынии 1.01.2021, 12:26

5,293

Местные жители считают, что эти камни умеют самостоятельно передвигаться.

В окрестностях румынского города Костешть обнаружились удивительные геологические аномалии — выпуклые валуны, которые выглядят как живые благодаря особенностям своей формы. Ученые объяснили загадки "живых" камней, и заявили, что странные валуны образовались в результате сейсмической активности, которая имела место шесть миллионов лет назад, пишет lenta.ua .

По словам геологов, странные "живые" камни в Румынии — это трованты. Речь идет о геологических образованиях, которые закреплены известняковым цементом. Химический состав тровантов должен совпадать с химическим составом окружения, поэтому ученые надеялись найти ответы на связанные с геологической эволюцией вопросы, когда приступали к изучению удивительных валунов.

Предполагается, что странные камни образовались в результате сейсмических процессов, которые происходили в миоцене. От земли исходили ударные волны, которые концентрировали естественный цемент и уплотняли геологические отложения. Итогом этих процессов и стали сферические образования, которые выглядят как живые.

Жители города Костешть и окрестных земель могут рассказать множество легенд, связанных с "живыми" камнями. Поговаривают, например, что эти валуны умеют самостоятельно передвигаться, а также обладают целым набором разнообразных магических способностей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .