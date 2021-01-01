Источник материала: UDF



Фото: rh.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Под Молодечно в новогоднее утро машину на скользкой дороге раскрутило и бросило на другое авто 24-летнего водителя «Вольво « забрали в больницу с травмами.

59-летний молодеченец на «Рено Меган Сценик» ехал в сторону Минска причем со скоростью 40 км/ч. Перед возвышенностью начал сбрасывать скорость и приостанавливаться, так как навстречу ему ехал автомобиль «Вольво», который начало раскручивать по всей автодороге. Избежать столкновения не удалось.«Рено» развернуло и отбросило. 24-летнего водителя «Вольво « забрали в больницу с травмами. Водителю разбитое стекло порезало руку, пишет