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Под Молодечно в новогоднее утро машину на скользкой дороге раскрутило и бросило на другое авто

01.01.2021 13:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Под Молодечно в новогоднее утро машину на скользкой дороге раскрутило и бросило на другое авто
Фото: rh.by
Происшествие случилось сегодня, 1 января, около 7.00, на дороге Молодечно — Минск.

59-летний молодеченец на «Рено Меган Сценик» ехал в сторону Минска причем со скоростью 40 км/ч. Перед возвышенностью начал сбрасывать скорость и приостанавливаться, так как навстречу ему ехал автомобиль «Вольво», который начало раскручивать по всей автодороге. Избежать столкновения не удалось.

«Рено» развернуло и отбросило. 24-летнего водителя «Вольво « забрали в больницу с травмами. Водителю разбитое стекло порезало руку, пишет «Рэгіянальная газета».
 
Теги: Минск
 
 
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