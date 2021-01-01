|
Под Молодечно в новогоднее утро машину на скользкой дороге раскрутило и бросило на другое авто
Источник материала: UDF
Фото: rh.by
59-летний молодеченец на «Рено Меган Сценик» ехал в сторону Минска причем со скоростью 40 км/ч. Перед возвышенностью начал сбрасывать скорость и приостанавливаться, так как навстречу ему ехал автомобиль «Вольво», который начало раскручивать по всей автодороге. Избежать столкновения не удалось.
«Рено» развернуло и отбросило. 24-летнего водителя «Вольво « забрали в больницу с травмами. Водителю разбитое стекло порезало руку, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24-летнего водителя «Вольво « забрали в больницу с травмами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)