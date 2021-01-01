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В Беларуси введён транспортный налог: узнай, сколько придется платить

01.01.2021 13:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Беларуси введён транспортный налог: узнай, сколько придется платить
Иллюстративное фото
В Беларуси с 1 января введён транспортный налог, заменивший прежнюю государственную пошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к дорожному движению.

В пятницу на Национальном правовом интернет-портале опубликован закон «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь».

Новый налог будут платить все владельцы транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ. Взимать его будут в зависимости от физических параметров автомобиля, от его возраста (налогом не будут облагаться автомобили, зарегистрированные до 1 января 1992 года). При этом ставки налога по сравнению с госпошлиной снизятся (для пенсионеров — на 50%).

Дорожный сбор действовал в нашей стране с 2014 года. Правительство работало над изменением порядка его выплаты почти три года. Причиной поиска новых подходов к взысканию госпошлины за допуск транспорта к участию в дорожном движении стало игнорирование значительным количеством белорусских водителей прохождения техосмотра, так как для этого нужно было заплатить дорожный сбор. О введении транспортного налога объявили в середине декабря 2020-го. Теперь он отвязан от техосмотра.

В Беларуси введён транспортный налог: узнай, сколько придется платить

В Беларуси введён транспортный налог: узнай, сколько придется платить
 
 
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Новый налог будут платить все владельцы транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ.
 
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