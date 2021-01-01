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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси введён транспортный налог: узнай, сколько придется платить Новый налог будут платить все владельцы транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ.

В пятницу на Национальном правовом интернет-портале опубликован закон «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь».Новый налог будут платить все владельцы транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ. Взимать его будут в зависимости от физических параметров автомобиля, от его возраста (налогом не будут облагаться автомобили, зарегистрированные до 1 января 1992 года). При этом ставки налога по сравнению с госпошлиной снизятся (для пенсионеров — на 50%).Дорожный сбор действовал в нашей стране с 2014 года. Правительство работало над изменением порядка его выплаты почти три года. Причиной поиска новых подходов к взысканию госпошлины за допуск транспорта к участию в дорожном движении стало игнорирование значительным количеством белорусских водителей прохождения техосмотра, так как для этого нужно было заплатить дорожный сбор. О введении транспортного налога объявили в середине декабря 2020-го. Теперь он отвязан от техосмотра.