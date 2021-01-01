Источник материала: UDF



Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Что за сбор?

Кто его вводит и каков его размер?

Кто платит, а кто — нет?

А если поедешь в Россию?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские власти сделают платным выезд и страны на автомобилях Речь идет о местном сборе за пересечение государственной границы.

В качестве обоснования приводится консолидация расходов бюджета для борьбы с COVID-19. Это предусмотрено законом «Об изменении Налогового кодекса», который был опубликован сегодня на Национальном правовом Интернет-портале. Положение о местном сборе вступает в силу сегодня, 1 января, пишетРечь идет о местном сборе за пересечение государственной границы на машине через пункты пропуска.Платить сбор нужно будет, если максимальная масса транспортного средства не превышает 5 т. и в нем имеется не более 8 мест для сидения, помимо водителя. По сути, это касается всех легковых автомобилей.И да, платить его нужно будет каждый раз при выезде за границу.Вводить его будут областные Советы депутатов на территории соответствующих регионов. Такое право дается им на два года — с 1 января 2021 года и до 1 января 2023 года.Ставки сбора устанавливаются областными Советами депутатов, в том числе в зависимости от максимально разрешенной массы транспортного средства, в пределах 3 базовых величин (то есть 87 рублей), независимо от количества пассажиров в автомобиле.Платить сбор будет водитель автомобиля до пересечения границы или в пункте пропуска. Норма распространяется как на машины физических лиц, так и на автомобили, принадлежащие ИП и организациям.Не нужно будет платить сбор с транспортных средств глав государств, правительств, дипмиссий, а также тем, кто едет на похороны, лечение (при наличии подтверждающих документов). Освобождаются от уплаты сбора инвалиды 1-й и 2-й групп, участники ВОВ, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, участники спортивных, культурно-массовых и образовательных мероприятий (при наличии документов).Поскольку в документе сказано, что платить сбор нужно за пересечение границы в пунктах пропуска, то коснется он только тех, кто едет в Европу или в Украину. Ездить в Россию можно будет без уплаты сбора.Платить нужно уже сейчас?Пока ни один из областных Советов депутатов не принял решение о введении местного сбора.Решения областных Советов депутатов о введении сбора вступают в силус 1-го числа месяца, следующего за месяцем их официального опубликования. То есть если даже в ближайшие дни подобное решение будет принято в какой-то области будет принято, то оно вступит в силу только с 1-го февраля.Если же в каком-то регионе областной Совет депутатов не примет решение о размере ставки сбора, то сбор будет считаться равным нулю.