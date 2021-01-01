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Фото: washingtonpost

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин отказался поздравлять с Новым годом лидеров пяти стран Президент России обошел своим вниманием президентов Литвы, Эстонии, Украины, Польши и Грузии.

Как следует из опубликованного списка пресс-службой российского президента направленных поздравлений,обошел своим вниманием президентов Литвы, Эстонии, Украины, Польши и Грузии.В прошлом году пресс-службой при опубликовании списка поздравлений Путина главам государств была сделана оговорка о том, что список может быть дополнен. В этом году такого заявления не последовало.С наступающим 2021 годом поздравления от президента России получили лидеры всех постсоветских республик, за исключением вышеперечисленных стран. Не обошел своим вниманием российский лидер и глав зарубежных государств, в том числе и США, Германии и Британии. Кроме того, Путин поздравил ряд руководителей международных организаций и бывших глав зарубежных стран и правительств.