ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Путин отказался поздравлять с Новым годом лидеров пяти стран

01.01.2021 13:31 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Путин отказался поздравлять с Новым годом лидеров пяти стран
Фото: washingtonpost
Поздравления с Рождеством и Новым годом от президента РФ Владимира Путина получили лидеры многих иностранных государств, однако в поздравительном списке не оказалось нескольких руководителей ряда стран.

Как следует из опубликованного списка пресс-службой российского президента направленных поздравлений, Владимир Путин обошел своим вниманием президентов Литвы, Эстонии, Украины, Польши и Грузии.

В прошлом году пресс-службой при опубликовании списка поздравлений Путина главам государств была сделана оговорка о том, что список может быть дополнен. В этом году такого заявления не последовало.

С наступающим 2021 годом поздравления от президента России получили лидеры всех постсоветских республик, за исключением вышеперечисленных стран. Не обошел своим вниманием российский лидер и глав зарубежных государств, в том числе и США, Германии и Британии. Кроме того, Путин поздравил ряд руководителей международных организаций и бывших глав зарубежных стран и правительств.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент России обошел своим вниманием президентов Литвы, Эстонии, Украины, Польши и Грузии.
 
Новости дня
Новости разные
 
В новогоднюю ночь в Беларуси родилось 53 ребенка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика