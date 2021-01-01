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Гитанас Науседа поздравил белорусов с Новым годом

01.01.2021 13:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил белорусов с Новым годом. Он опубликовал белорусскоязычный твит.


Гитанас Науседа / twitter.com/GitanasNauseda

Науседа упомянул, что в 2020-м белорусскому народу "выпало историческое испытание — и бич ковида, и кровавая борьба за свободу и демократию". Он пишет, что рядом с белорусами в их борьбе "Литва и весь ЕС".
 
 
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Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил белорусов с Новым годом. Он опубликовал белорусскоязычный твит.
 
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