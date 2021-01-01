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Гитанас Науседа поздравил белорусов с Новым годом
Источник материала: Партизан
Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил белорусов с Новым годом. Он опубликовал белорусскоязычный твит.
Гитанас Науседа
Науседа упомянул, что в 2020-м белорусскому народу "выпало историческое испытание — и бич ковида, и кровавая борьба за свободу и демократию". Он пишет, что рядом с белорусами в их борьбе "Литва и весь ЕС".
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Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил белорусов с Новым годом. Он опубликовал белорусскоязычный твит.
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