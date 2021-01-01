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Салют в честь Нового 2021 года в самых красивых городах мира – фото
01.01.2021 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Смотрите в фотоленте Sputnik, как праздничные фейерверки озарили небо над самыми красивыми городами мира.
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Мир встретил Новый год в карантинных ограничениях, поэтому салют, который транслировали в эфире для многих стал главным событием: из-за пандемии массовые...
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