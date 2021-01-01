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На субботу объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белгидромет выступил с сообщением о неблагоприятных погодных явлениях.
Как отмечается, 2 января местами по стране ожидается туман, на дорогах гололедица, в ночные часы в отдельных районах по северу страны — налипание мокрого снега.
Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.
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Белгидромет выступил с сообщением о неблагоприятных погодных явлениях.
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