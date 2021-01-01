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Президент Литвы поздравил белорусов с Новым годом

01.01.2021 14:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Президент Литвы поздравил белорусов с Новым годом
Гитанас Науседа / twitter.com/GitanasNauseda
Гитанас Науседа поздравил белорусов с Новым годом. Он опубликовал белорусскоязычный твит.

Глава Литвы упомянул, что в 2020-м белорусскому народу «выпало историческое испытание — и бич ковида, и кровавая борьба за свободу и демократию».

Он пишет, что рядом с белорусами в их борьбе «Литва и весь ЕС».
 
 
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Он пишет, что рядом с белорусами в их борьбе «Литва и весь ЕС».
 
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