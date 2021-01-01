Источник материала: UDF



Гитанас Науседа / twitter.com/GitanasNauseda

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Литвы поздравил белорусов с Новым годом Он пишет, что рядом с белорусами в их борьбе «Литва и весь ЕС».

Глава Литвы упомянул, что в 2020-м белорусскому народу «выпало историческое испытание — и бич ковида, и кровавая борьба за свободу и демократию».Он пишет, что рядом с белорусами в их борьбе «Литва и весь ЕС».