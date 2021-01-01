Источник материала: UDF



Фото: pixabay.com

Все православные праздники января 2021

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Православный календарь на январь 2021: полный список праздников Следующими по важности январскими праздниками после Рождества считаются Обрезание Господне.

Так, 7 января православные христиане отпразднуют великий день - Рождество Христово. Этот праздник является государственным выходным, и 8 января также станет нерабочим днем, но с отработкой 16 числа. Также в этот день заканчивается Большой рождественский пост. Какие еще религиозные праздники ждут нас в первый месяц 2021 года - читайте в нашем материале.Следующими по важности январскими праздниками после Рождества считаются Обрезание Господне, Крещение Господне, Татьянин день.- мученика Вонифатия Тарсийского; Ильи Муромского Чудотворца; мучеников Полиевкта и Тимофея, диакона.- священномученика Игнатия Богоносца; праведного Иоанна Кронштадского, Чудотворца; святителя Антония (Смирницкого), архиепископа Воронежского; Новодворской, "Спасительницы утопающих" иконы Божией Матери.- великой мученицы Юлиании; кончины святителя Петра, чудотворца; благоверной княгини Юлиании Вяземской, Новоторжской.- суббота перед Рождеством Христовым; великомученицы Анастасии Узорешительницы.- десять критских мучеников: Феодул, Саторнин, Евпор, Геласий, Евникиан, Зотик, Помпий, Агафопус, Василид и Еварест; день памяти священномученика Василия и преподобномучеников Макария и Иоанна.- навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник); преподобномученица Евгения; преподобный Николай славянин.- Рождество Христово; поклонение святым волхвам: Мельхиору, Гаспару и Валтасару.- попразднства Рождества Христова; Собор Пресвятой Богородицы; священномученик Евфимий, епископ Сардийский; Остробрамской Виленской, "Трех Радостей", Байбузской, "Милостивой"; Барловськой (Блаженное Чрево); "Помощницы в родах"; "О тебе радуется" - икон Божией Матери.- апостол первомученик и архидиакон Стефан; преподобный Федор Начертанный, исповедник.- День памяти 20 000 мучеников, в Никомидии пострадавших.- мученики 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных; преподобный Маркел Апамейский, игумен обители "Неусыпающих".- святитель Макарий, митрополит; праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня по плоти.- отдание праздника Рождества Христова; преподобная Мелания Римлянына; святителя Петра (Могилы), митрополита Киевского.- Обрезание Господне; день святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской.- предпразднство Богоявления; кончины, второго обретения мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца; праведной Иулиании Лазаревской.- день поминовения святого пророка Малахия, им было предсказано появление Спасителя, Предтечи и Страшного Суда; Мученика Гордия Каппадокийского.- Собор 70 апостолов; день памяти преподобного Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского.- Крещенский Сочельник; священномученик Феопемпт, епископ Никомидийский, и мученик Феоны волхва.- Святое Богоявление, Крещение Господне; кончина святителя Феофана, Затворника Вышенского.- попразднство Богоявления; Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.- преподобный Григорий, чудотворец Печерский; день памяти преподобных Георгия Хозевита и Эмилиана исповедника; преподобная Домника Константинопольская, игуменья.- святитель Филипп, митрополит, чудотворец.- святитель Феофан, Затворник Вышенский; преподобный Павел Комельский (Обнорский).- преподобный Феодосий Великий; преподобный Михаил Клопский, Новгородский; Елецкой иконы Божией Матери.- День Пресвятой мученицы Татьяны, пострадавшей за веру; святителя Саввы, архиепископа Сербского; Акафистной, Попской (иерейской); "Млекопитательница" - икон Божией Матери.- день памяти мучеников Ермила и Стратоника; преподобный Иринарх, затворник.- равноапостольная Нина, просветительница Грузии; преподобномучеников Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними.- преподобные Павел Фивейский и Иоанн Кущник.- поклонение веригам, сковавшим апостола Павла; праведный Максим Тотемский, пресвитер.- поклонение первому отшельнику и монаху Антонию Великому; преподобному Антонию Дымскому.- святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских; преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.