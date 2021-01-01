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Что делать 1 января для улучшения жизни

«Как психолог, я бы рекомендовала 1 января праздно отдыхать, и после формирования планов на год - в моих планах заняться ничего не деланьем, отдыхом в кругу семьи, диалогами, походом к елке. Поделитесь с близкими самым дорогим, что у вас есть: теплом, любовью, заботой. И в первую очередь дайте это себе, зарядитесь эмоциями и позитивом», - советует эксперт.

Как начать утро 1 января

«Зарядите их своими гормонами счастья и радости серотонином и эндорфином», - говорит психолог.

«Способность расширять свой неткворкинг и обрастать связями, общаться с людьми - навык, без которых ни одно желание не исполнится», - советует Елена Гончарова.

А что по спорту?

«Я бы назвала сквош еще и игрой стратегов, ведь если хочешь победить - за короткое время приходится выстраивать целые игровые схемы», - говорит тренер Алена Огонесян.

Что еще сделать 1 января

Важно!

«Позвольте себе отдых в первый день года и не пытайтесь привязаться к числу. Хотите начать - просто возьмите и начните делать прямо сейчас, не выбирая день для старта», - советует Оксана Глущенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что нужно сделать 1 января, чтобы улучшить жизнь в 2021 году Следуйте нескольким советам, чтобы сделать свою жизнь лучше в 2021 году.

Мы вместе с экспертами по психологии и мотивационными тренерами подготовили для вас список дел, которые можно сделать для того, чтобы начать год здоровым, продуктивным и чуть более счастливым. Некоторые из них, кстати, можно совместить с поеданием вчерашнего оливье и просмотром новогодних фильмов.1 января, как понедельник либо другой первый день календарного месяца, у многих связан с попыткой стартовать и начать какие-то дела, и зачастую эти начинания завышенные, как и ожидания.Если мы говорим о планах на год вперед, то 1 января прекрасный день для того чтобы:составить планы на будущий годсформировать цели и задачиразбить это все на маленькие подзадачиначать вырабатывать новые привычкиА вот для выработки привычек, говорит психолог и сексолог, необходимы волевые усилия. Как говорили римляне: спешите медленно! Маленькими шагами, не спеша, без перегрузок можно начать любое большое дело. Главное - верить в себя и делать.Начните утро с улыбки и благодарности: новому году, людям, которые вас окружают. Позвоните друзьям, знакомым, отправьте им сообщения в мессенджерах и пожелайте им целый год жить в позитивном ритме.1 января очень важно поставить перед собой новые цели, пусть этот список будет, он мотивирует, дисциплинирует. Когда на бумаге написаны планы, то автоматически мозг включается на их реализацию и мы, сами того не замечая, постепенно исполняем задуманное.Прагматичный подход к волшебству - правильно составленный список из трех колонок:что я могу сделать сам/самав чем (и в идеале кто) мне смогут помочь другиечто абсолютно не зависит ни от меня, ни от окружения.Третий пункт дает возможность на протяжении года держать фокус внимания на новых возможностях и знакомствах, которые непременно появятся по ходу событий.Непременно стоит успеть придумать способы коммуникации с теми, кто в прошлом году был важен и полезен, а еще продумать, как поздравить тех, с кем хочется наладить/сохранить хорошие взаимоотношения.Конечно, было бы неплохо начать утро 1 января с зарядки. Кроме того, получасовая прогулка по новогодним улицам - также хороший способ вернуть себя в тонус и избавится от ощущения потерянного впустую дня. Но если спорта хочется больше?Из-за COVID-19 сегодня закрыты спортзалы, бассейны, ограничен доступ даже к спортивным площадкам в парках. Но есть один интересный вариант, который придется по душе любому - любительский сквош! Этот спорт, кстати, полностью удовлетворяет карантинные требования: на корте один игрок или, максимум, пара. В то же время, сквош - мощный антидепрессант и средство поддерживать физическую форму - за одну часовую тренировку можно потерять от 1000 калорий, а стремительная, скоростная игра заставляет двигаться все мышцы тела и очень ускоряет мысли, стимулируя концентрацию и способность принимать решения.Бросьте курить и злоупотреблять алкоголемПозвоните своим родителям или родственникамСделайте какое-либо доброе дело. Хотя бы маленькоеУберитесь в квартире или домеНавестите друзейНачните следить за своей речьюСпланируйте путешествие (но не забывайте про карантин)Посмотрите хороший добрый фильм или начните сериалНачните следить за своим питаниемНачните планировать свои расходыОбзаведитесь новым хоббиПрочитайте несколько страниц новой книги1 января - такой же день, как и любой другой день любого другого месяца, и не обязательно пытаться начать что-то делать именно с этого числа. Можно стартовать, например, 2 января, 3 и даже 4 января.