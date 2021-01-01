﻿ Эти продукты ускоряют увядание и старение кожи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эти продукты ускоряют увядание и старение кожи

01.01.2021 14:07 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Эти продукты ускоряют увядание и старение кожи
Фото: freepik.com
Для сияющего внешнего вида важно иметь здоровую ухоженную кожу. И здесь немаловажную роль играет питание, ошибки в котором очень быстро отражаются на вашем лице, вызывая ранее увядание, старения, а также ряд кожных заболеваний.

Эксперты рассказали, как коррекция питания поможет вашей коже долго сохранять молодость и красоту, пишет newsyou.info.

Главные враги кожи:


Сахар

Сахар часто является причиной ухудшения кожи. Употребление продукта нарушает систему очистки, засоряет клетки и запускает процесс старения кожи.

Молочные продукты

В продуктах из коровьего молока содержится казеин А1, стимулирующий выработку подкожного сала, что провоцирует воспаление кожи.

Кофе

Кофе усиливает реакцию организма на стресс, что становится причиной выработки избытка кортизола и адреналина. А эти гормоны (особенно кортизол) являются причиной прыщей.

Алкоголь

Алкоголь является мочегонным средством, из-за которого тело теряет воду. В результате мелкие морщины становятся более заметными. Кроме того из-за спиртного снижается уровень витамина А, который является мощным антиоксидантом и играет ключевую роль в выработке коллагена.

Глютен

Глютен является частой причиной акне, аллергических высыпаний и экземы. Кроме того из-за глютена снижается упругость кожи, углубляются морщины, появляются пигментные пятна и отеки.

Друзья нашей кожи:


Красные и оранжевые овощи - они содержат большое количество витаминов и микроэлементов, нужных нашей коже.

Орехи - нормализуют внутриклеточный обмен и тормозят окислительные процессы.

Рыба - источник жирных кислот, которые замедляют разрушение коллагена.

Морепродукты - источник йода, кальция, фосфора, меди, железа и цинка. Это все необходимо нашей коже.

Яйца - продукт, богатый витамином А, В и селеном, которые помогают бороться с акне и возрастными изменениями кожи.

Авокадо - благодаря содержанию олеиновой кислоты, авокадо улучшает регенерацию кожи.

Цитрусовые - сильнейшие антиоксиданты, которые способствуют синтезу эластина, необходимого для тонуса кожи.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Орехи - нормализуют внутриклеточный обмен и тормозят окислительные процессы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Народный опрос: 70% проголосовавших ждут, что Лукашенко уйдёт в течение года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика