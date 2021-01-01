В Беларуси подняли минимальные цены на алкоголь. Изменятся ли цены в магазинах

Источник материала: Tut.by

Предельные минимальные цены на алкогольную продукцию увеличены с 1 января 2021 года. Соответствующие постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли опубликованы на сайте ведомства.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Одним из постановлений предельная минимальная отпускная цена на этиловый спирт (без НДС) установлена в размере 74,43 рублей за декалитр безводного спирта (ранее она составляла 71,73 рубля).

Минимальная отпускная цена за 0,5 литра алкогольного напитка крепостью 40% составляет 5,05 рублей, розничная — 6,68 рублей (рост на 16 и 21 копейку соответственно).

Еще одним постановлением предельная минимальная отпускная цена на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии установлена в размере 3,09 рубля за 0,7 литра крепостью 18%.

Предельные минимальные отпускные цены, как правило, ниже тех, которые установлены в розничной торговле. Соответственно, маловероятно, что вслед за повышением минимальных отпускных цен вырастут цены в магазинах на крепкий алкоголь и плодовые крепленые вина.