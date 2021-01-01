В Браславском районе дальнобойщик съехал в кювет. А потом устроил ДТП с трактором и попытался угнать машину ГАИ

Источник материала: Tut.by

Дальнобойщик, съехав в кювет, не мог выбраться самостоятельно. Его вытащил трактор местных дорожников. 26-летний водитель фуры после этого врезался в трактор, а после попытался угнать машину ГАИ. Чем он при этом руководствовался — устанавливают следователи, сообщает пресс-служба МВД.



Фото: пресс-служба МВД

Около 22 часов 30 декабря в милицию поступило сообщение о том, что возле агрогородка Слободка фура Volvo попала в аварию. Прибывшие на вызов сотрудники ГАИ увидели большегруз в кювете: водитель фуры при развороте кабиной съехал туда и не мог выехать самостоятельно.

Инспекторы оформили ДТП и вызвали трактор местных дорожников. Вытащив фуру, водитель трактора «Амкодор» уехал, а милиционеры предложили дальнобойщику проехать вместе с ними вперед, чтобы была возможность развернуться.

В какой-то момент фура резко стала набирать скорость и обогнала патрульную машину. Через некоторое время инспекторы ГАИ вновь увидели большегруз, который успел столкнуться с трактором. Один из милиционеров отправился на помощь к водителю «Амкодора». Другой инспектор подбежал к кабине фуры. Открыв ее, он увидел, что там никого нет. В этот момент дальнобойщик забрался в салон служебной машины и попытался ее угнать.

26-летний мужчина задержан. Следователями дается правовая оценка его действиям.