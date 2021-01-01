Новый год в Минске отметили массовыми гуляниями

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь, пожалуй, единственная страна в Содружестве, которая не отменяла из-за пандемии массовые гуляния на Новый год. Поэтому самая бессонная праздничная ночь прошла весело, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

В исторической части Минска – в Верхнем городе – прошло выступление артистов балета и цирка. Сцену оформили светодиодными экранами, авторы программы подготовили яркую картинку со спецэффектами. Шоу будет проходить до 2 января каждый день в 17:00 и в 20:00.

«Самое важное в новогоднюю ночь – встретиться с семьей. Новый год – это, прежде всего, семейный праздник. Конечно, неплохо и с друзьями встретиться, в близком и не очень кругу. Найти новых друзей можно в этот день, повеселиться, сходить посмотреть на елочки. Их у нас много в Минске и во всей Беларуси», «Костюмы красивые, красочно очень получилось. Фейерверк очень красивым получился. Детям очень понравилось», «Дед Мороз со Снегурочкой и волшебство. Поднялось очень сильно настроение», «Белорусы – аккуратные люди, почти все поголовно носят маски. Мы тоже – просто в машине забыли. Но мы сохраняем безопасную дистанцию. В том числе и от вас. Но это никак не относится к нашим друзьям россиянам, с ними мы всегда рады быть», – рассказали участники празднования.

Несколько праздничных площадок с новогодними ярмарками, концертами и световыми шоу расположены возле Дворца спорта и на Октябрьской площади. Здесь традиционно установлены и самые большие елки столицы. Причем на Октябрьской площади на сценическом комплексе высотой с трехэтажный дом минчане увидели масштабное сложное техническое представление с элементами видеоконтента и пиротехники.

Праздник состоялся не только в центре, но и в районах города – всего на 19 открытых площадках. Все антиковидные рекомендации Минздрава соблюдены.