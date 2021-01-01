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Новый год в Минске отметили массовыми гуляниями
01.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь, пожалуй, единственная страна в Содружестве, которая не отменяла из-за пандемии массовые гуляния на Новый год. Поэтому самая бессонная праздничная ночь прошла весело, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.
В исторической части Минска – в Верхнем городе – прошло выступление артистов балета и цирка. Сцену оформили светодиодными экранами, авторы программы подготовили яркую картинку со спецэффектами. Шоу будет проходить до 2 января каждый день в 17:00 и в 20:00.
Несколько праздничных площадок с новогодними ярмарками, концертами и световыми шоу расположены возле Дворца спорта и на Октябрьской площади. Здесь традиционно установлены и самые большие елки столицы. Причем на Октябрьской площади на сценическом комплексе высотой с трехэтажный дом минчане увидели масштабное сложное техническое представление с элементами видеоконтента и пиротехники.
Праздник состоялся не только в центре, но и в районах города – всего на 19 открытых площадках. Все антиковидные рекомендации Минздрава соблюдены.
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Несколько праздничных площадок с новогодними ярмарками, концертами и световыми шоу расположены возле Дворца спорта и на Октябрьской площади.
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