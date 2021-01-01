89% изъятой «санкционки» прибыло в Россию из Беларуси













Россельхознадзором в 2020 году изъято и уничтожено 2,46 тыс. тонн растительной продукции, запрещенной к ввозу на территорию России, при этом 89% товаров поступило из Республики Беларусь, говорится в пресс-релизе российской службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.





Напомним, в России указом президента с 6 августа 2015 года введен запрет на импорт сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению. Контрабандная продукция подлежит уничтожению.