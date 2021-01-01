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89% изъятой «санкционки» прибыло в Россию из Беларуси

01.01.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Большая часть изъятой санкционной продукции растительного происхождения попала в Россию из Беларуси. К таким выводам пришел Россельхознадзор, подводя итоги работы в области фитосанитарного и семенного контроля за 2020 год.




Россельхознадзором в 2020 году изъято и уничтожено 2,46 тыс. тонн растительной продукции, запрещенной к ввозу на территорию России, при этом 89% товаров поступило из Республики Беларусь, говорится в пресс-релизе российской службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Напомним, в России указом президента с 6 августа 2015 года введен запрет на импорт сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению. Контрабандная продукция подлежит уничтожению.
 
 
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Большая часть изъятой санкционной продукции растительного происхождения попала в Россию из Беларуси. К таким выводам пришел Россельхознадзор, подводя итоги...
 
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