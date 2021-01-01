ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ОБСЕ возглавила представительница Швеции

01.01.2021 14:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сменилось председательство. Пост председателя ОБСЕ заняла Швеция.




Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Швеция, получающая в рамках ОБСЕ мандат на год, сменит Албанию. Стокгольм будет контролировать обеспечение мира и стабильности в Европе посредством наблюдения за выборами, поддержки основных свобод и защиты меньшинств, а также борьбы с контрабандой людей и терроризмом.

ОБСЕ объединяет 57 стран Северной Америки, Европы и Центральной Азии. Штаб-квартира и секретариат организации расположены в Вене.

По ротационному принципу, на 2021 главой ОБСЕ стала руководитель МИД Швеции Анн Линде.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сменилось председательство. Пост председателя ОБСЕ заняла Швеция.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лилия Власова: в Беларуси будет два праздника победы — 1945-й и 2021-й
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика