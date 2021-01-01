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Народный опрос: 70% проголосовавших ждут, что Лукашенко уйдёт в течение года

01.01.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инициатива «Народный опрос» опубликовала результаты последнего в 2020 году исследования.

Народный опрос: 70% проголосовавших ждут, что Лукашенко уйдёт в течение года
Две колонны протестующих приветствуют друг друга на марше в Минске 29 ноября 2020 / @natbelographic
О том, что «протест провалился» думают только 13% опрошенных, большинство же оценивает результаты акций положительно, хотя и признаёт: хотелось бы добиться немного большего.

Главными достижениями протестов белорусы называют появление солидарности, чувство ответственности за своё будущее, поддержку со стороны стран Европы и то, что «Лукашенко нервничает и совершает ошибки».

Интересно, что в конце декабря выросла доля тех, кто ожидает улучшения социально-политической ситуации в стране в ближайшем будущем. Тех же, кто прогнозирует «затухание» протестов, становится меньше.

Занимательно и то, что 4% опрошенных думают, что Лукашенко может уйти в течение месяца. В целом же 70% считают, что он покинет пост в течение года. На его сохранение у власти в течение пяти и больше лет ставят только 3% опрошенных.

Названы по итогам опроса инициативы и герои года. В топ-5 вошли Мария Колесникова, Светлана Тихановская, Нина Багинская, Роман Бондаренко и все белорусы.
 
Теги: Минск
 
 
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Инициатива «Народный опрос» опубликовала результаты последнего в 2020 году исследования.
 
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