Это к миру: В первые часы 2021 года в Беларуси родились 24 мальчика и 29 девочек









"В Беларуси, в первые часы Нового 2021 года, родились 53 ребенка — 24 мальчика и 29 девочек", - говорится в сообщении.





Так, в Минске родились 7 детей, из них один мальчик. В Минской области появились на свет 8 малышей (5 мальчиков и 3 девочки), в Брестской области - 10 детей (6 мальчиков и 4 девочки), причем первые "новогодние роды" прошли фактически под бой курантов - в 00.15.





В Гродненской области первый "новогодний" малыш появился в 2 часа 35 минут. Всего же родились 7 детей: 3 мальчика и 4 девочки. В Гомельской области родились 5 мальчиков и 4 девочки.





"В Могилевской области первое рождение "новогоднего" малыша зарегистрировали в 0 часов 10 минут. Всего 5 детей — один мальчик и 4 девочки", - рассказали в Минздраве.





В РНПЦ "Мать и дитя" в новогоднюю ночь специалисты помогли появиться на свет четырем малышам — одному мальчику и трем девочкам.



