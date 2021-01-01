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Легендарная группа TOR BAND поздравила белорусов с Новым годом
Источник материала: Хартия'97
Легендарная группа TOR BAND поздравила белорусов с Новым годом
Новый хит от полюбившихся всем музыкантов.
Легендарная группа TOR BAND, ставшая известной благодаря революционным хитам 2020 года,
«С новым Годом, родные! Коллектив TOR BAND желает белорусам всего нового и только хорошего! Этому и посвящен данный клип с песней», — говорится в предисловии к видео.
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Новый хит от полюбившихся всем музыкантов.
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