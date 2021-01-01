Источник материала: Хартия'97

Легендарная группа TOR BAND поздравила белорусов с Новым годом 1.01.2021, 14:25

Новый хит от полюбившихся всем музыкантов.

Легендарная группа TOR BAND, ставшая известной благодаря революционным хитам 2020 года, поздравила белорусов с Новым годом.

«С новым Годом, родные! Коллектив TOR BAND желает белорусам всего нового и только хорошего! Этому и посвящен данный клип с песней», — говорится в предисловии к видео.