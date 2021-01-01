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Легендарная группа TOR BAND поздравила белорусов с Новым годом

01.01.2021 14:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Легендарная группа TOR BAND поздравила белорусов с Новым годом

  • 1.01.2021, 14:25
Легендарная группа TOR BAND поздравила белорусов с Новым годом

Новый хит от полюбившихся всем музыкантов.

Легендарная группа TOR BAND, ставшая известной благодаря революционным хитам 2020 года, поздравила белорусов с Новым годом.

«С новым Годом, родные! Коллектив TOR BAND желает белорусам всего нового и только хорошего! Этому и посвящен данный клип с песней», — говорится в предисловии к видео.

 
 
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Новый хит от полюбившихся всем музыкантов.
 
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