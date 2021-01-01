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Как белорусы встретили год Зубра
Источник материала: Хартия'97
Как белорусы встретили год Зубра
Салюты в 23:34, марши и тепло солидарности.
Беларусы встретили этот новый год салютами ровно в 23:34, первыми маршами в этом году, и конечно были в новогоднюю ночь вместе, сообщает телеграм-канал
На видео:
Новогодний салют ровно в 23:34 в Дражне.
Каменная Горка встречает новый год маршем.
Лошица поздравляет всех свободных белорусов.
Сокол тоже встретил новый год в кругу друзей и единомышленников.
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Салюты в 23:34, марши и тепло солидарности.
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