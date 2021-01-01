ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как белорусы встретили год Зубра

01.01.2021 14:27 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Как белорусы встретили год Зубра

  • 1.01.2021, 14:15
Как белорусы встретили год Зубра

Салюты в 23:34, марши и тепло солидарности.

Беларусы встретили этот новый год салютами ровно в 23:34, первыми маршами в этом году, и конечно были в новогоднюю ночь вместе, сообщает телеграм-канал «Баста!».

На видео:

Новогодний салют ровно в 23:34 в Дражне.

Каменная Горка встречает новый год маршем.

Лошица поздравляет всех свободных белорусов.

Сокол тоже встретил новый год в кругу друзей и единомышленников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Салюты в 23:34, марши и тепло солидарности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый год в Минске отметили массовыми гуляниями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика