Источник материала: Хартия'97

Как белорусы встретили год Зубра 1.01.2021, 14:15

Салюты в 23:34, марши и тепло солидарности.

Беларусы встретили этот новый год салютами ровно в 23:34, первыми маршами в этом году, и конечно были в новогоднюю ночь вместе, сообщает телеграм-канал «Баста!» .

На видео:

Новогодний салют ровно в 23:34 в Дражне.

Каменная Горка встречает новый год маршем.

Лошица поздравляет всех свободных белорусов.

Сокол тоже встретил новый год в кругу друзей и единомышленников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.