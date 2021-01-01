|
Как мир встретил 2021 год: яркий фоторепортаж
Источник материала: Хартия'97
Как мир встретил 2021 год: яркий фоторепортаж
От Сиднея до Нью-Йорка.
Издание
Ухань, Китай
Сидней, Австралия
Бейрут, Ливан
Москва, Россия
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
Эстелья, Испания
Афины, Греция
Тайбэй, Тайвань
Лондон, Великобритания
Роттердам, Нидерланды
Инсбрук, Австрия
Нью-Йорк, США
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От Сиднея до Нью-Йорка.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)