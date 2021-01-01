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Как мир встретил 2021 год: яркий фоторепортаж

01.01.2021 14:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Как мир встретил 2021 год: яркий фоторепортаж

  • 1.01.2021, 13:59
  • 1,309
Как мир встретил 2021 год: яркий фоторепортаж

От Сиднея до Нью-Йорка.

Издание РБК опубликовало фоторепортаж о том, как встречали Новый год во всем мире.

Ухань, Китай


Фото: Tingshu Wang / Reuters

Сидней, Австралия


Фото: Mark Baker / AP

Бейрут, Ливан


Фото: Hussein Malla / AP

Москва, Россия


Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Рио-де-Жанейро, Бразилия


Фото: Lucas Landau / Reuters

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты


Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Эстелья, Испания


Фото: Alvaro Barrientos / AP

Афины, Греция


Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Тайбэй, Тайвань


Фото: Gene Wang / Getty Images

Лондон, Великобритания


Фото: Victoria Jones / PA Wire / ТАСС

Роттердам, Нидерланды


Фото: Robin Utrecht / EPA / ТАСС

Инсбрук, Австрия


Фото: Craig Ruttle / AP

Нью-Йорк, США


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