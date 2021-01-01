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Минчане проигнорировали шабаш Таракана
Источник материала: Хартия'97
Минчане проигнорировали шабаш Таракана
Столичные дворы праздновали Новый год в компании боевых товарищей.
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В то же время в столичных дворах, ставших очагами, революции, было многолюдно, уютно и мило. Минчане праздновали Новый год в компании своих боевых товарищей, с которыми каждый день выходят на протесты.
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Столичные дворы праздновали Новый год в компании боевых товарищей.
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