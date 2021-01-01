ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минчанка продала коробку с бокалами, а потом вспомнила, что хранила в ней $13 тысяч

01.01.2021 14:33 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Жительница Советского района обратилась в милицию с необычной проблемой: через интернет-площадку она продала бокалы неизвестному покупателю, забыв о том, что в коробке хранилось 13 тысяч долларов, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Вскоре личность покупательницы была установлена. С ее слов, она самостоятельно не вернула деньги, потому что растерялась, обнаружив находку. Деньги вернулись их владелице.

Минчанка продала коробку с бокалами, а потом вспомнила, что хранила в ней тысяч

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Советского района обратилась в милицию с необычной проблемой: через интернет-площадку она продала бокалы неизвестному покупателю, забыв о том, что в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как белорусы встретили год Зубра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика