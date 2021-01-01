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Минчанка продала коробку с бокалами, а потом вспомнила, что хранила в ней $13 тысяч
Источник материала: Onliner
Жительница Советского района обратилась в милицию с необычной проблемой: через интернет-площадку она продала бокалы неизвестному покупателю, забыв о том, что в коробке хранилось 13 тысяч долларов,
Вскоре личность покупательницы была установлена. С ее слов, она самостоятельно не вернула деньги, потому что растерялась, обнаружив находку. Деньги вернулись их владелице.
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Жительница Советского района обратилась в милицию с необычной проблемой: через интернет-площадку она продала бокалы неизвестному покупателю, забыв о том, что в...
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