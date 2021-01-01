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«А где устал... ухожу?»: новогодняя речь Лукашенко разочаровала белорусов

01.01.2021 14:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«А где устал... ухожу?»: новогодняя речь Лукашенко разочаровала белорусов
Фото: president.gov.by
Новогоднее обращение Александра Лукашенко вызвало у белорусов неоднозначную реакцию. Особенно людей задело предложение «перевернуть страницу» и объявление 2021 года – годом народного единства.

Кроме того, недоумение у слушателей вызвали пассажи Лукашенко о том, что Беларусь стала не только космической, но и ядерной державой, а также обеспечила продовольственную безопасность, в то время как «люди в богатых странах выстроились в километровые очереди за куском хлеба».

Вот какие комментарии после выступления Лукашенко оставили читатели на дискуссионной площадке talks.by:

Xm_fan:


«Странная воинственная речь из 30 - 40-х годов прошлого века, когда кругом «враги»! Для XXI века на календаре всё очень странно и чуждо! Будем надеяться, в этом году XXI век наконец реально придёт в нашу страну!»


Кирилл_ногомячер:


«Всегда думал, что ядерные державы - это страны, обладающие ядерным оружием, а не страны с еще толком незапущенной АЭС, у которой уже взлетают трансформаторные будки…

Про шагнули в космос, как понимаю, имеется ввиду тот купленный в кредит за 300 млн долларов у Китая спутник, который оказался неокупаемый, из-за чего сейчас просят китайцев списать этот кредит…»


Ttolik:


«Все как обычно, много разговоров в целом ни о чем. На месте как топтались, так и останется там же…»


Npopa6:


«Год народного единства уже начался в 2020 в 2021 продолжим…»


Андрей_Лукьянчик:


«Я не могу перевернуть эту страницу. Думаю, белорусы не готовы к такому перевороту страниц. Мы добрые, мирные и умные люди. Нельзя так с людьми поступать…»


Broni:


«Речь Лукашенко, видимо, была для силовиков и чиновников. Не поверил ни одному слову…»


Balmung:


«С экрана «давайте перевернем страницу». А на деле - всестороннее преследование тех, кто осмелился высказать свое мнение, в том числе, вполне законно. Работы лишаются заслуженные в своей отрасли люди тупо даже за видеообращение. С волчьим билетом…»


Долгушева_Ольга:


«Наконец-то в этом году его не слушали, это предложили все члены моей семьи. По телеграмму с нами были ещё семья наших друзей, мы слушали речь Светланы Тихановской. И подняли бокал за счастье всех белорусов, за здоровье и за нашу новую прекрасную Беларусь!»



Зимняя_Вишня:


«Мы уже 26 лет строим Беларусь будущего под вашим чутким руководством, неспящим оком, а в этом году ещё и под дубинками, но ашчушчэнне, что топчемся на месте или ползём как улитки. Может дать нам попробовать справиться самим? Как никак, 26 лет - это возраст, когда уже не нужна нянька, если ребёнок (читай-страна) правильно воспитан. Отпустите уже нас из своих крэпких радицельских абъяций, дайте нам самим принимать решения. Да, может мы и наделаем ошибок, ибо 26 лет за нас решали, что нам надеть, что кушать, куда идти, с кем дружить и как дышать. Мы уже выросли и хотим жить самостоятельно без вашей радицельскай опеки. И пусть набьём шишек, но только так мы научимся жить и проживём свою, а не вашу жизнь. С Новым годом и с новой жизнью!»


Андрей_Ерошевич:


«А где устал... ухожу?»
 
 
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UDF.BY собрал комментарии читателей после выступления Лукашенко.
 
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