В каких магазинах Минска будут скидки в январе

Магазины Даты Скидки

ОАО «ЦУМ Минск» 14-16, 21-23, 28-30 января (в эти дни универмаг работает до 22.00) 25% на непродовольственные товары от 5 рублей

6, 9 января (в эти дни универмаг работает до 22.00) 27 % на непродовольственные товары от 5 рублей

3, 4, 8, 11, 18, 25, 31 января для держателей дисконтных карт – 20%

ОАО «ГУМ» 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31 января 25% на непродовольственные товары

9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 января 30% на непродовольственные товары ценой от 7 рублей за 1 шт., 1 м

с 2 по 7 января 30% на непродовольственные товары

ТКУП «Универмаг Беларусь» 5, 12, 19, 20, 26, 27 января 20% на непродовольственные товары, 5% на продтовары

22 и 24 января 28% на непродовольственные товары, 5% на продтовары

6 и 7 января 30% на непродовольственные товары, 5% на продтовары

13-14 января 30% на непродовольственные товары, 5% на продтовары

2 и 3 января 28% на непродовольственные товары, 5% на продтовары

8-10, 15-17, 21, 28-31 января для держателей дисконтных карт – 27% на непродовольственные товары, 5% на продтовары

весь январь интернет-магазин – 25% на все непродовольственные товары ценой свыше 5 рублей, при самовывозе скидка, действующая в универмаге на момент покупки

каждый понедельник и вторник суперскидки на товары в интернет-магазине

КУП «ТД «На Немиге» 5, 6, 7, 13, 20, 25, 27 января до 27% на непродовольственные товары товары с ценой 5 рублей и более за 1 ед. (метр, кг)

2, 3, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 января до 23% на непродовольственные товары товары с ценой 5 рублей и более за 1 ед. (метр, кг)

каждый понедельник, среду и пятницу 5% на продтовары

4, 11, 18 января для держателей дисконтных карт – до 27% на непродовольственные товары

ТЦ «Кирмаш» (пр. Дзержинского, 100, ул. В.Хоружей, 21, пр. Независимости, 19) с 2 по 8 января 33% на непродовольственные товары с ценой выше 1 рубля

11, 18, 25 января 33% на непродовольственные товары с ценой выше 1 рубля

со среды по воскресенье 30% на непродовольственные товары с ценой выше 1 рубля

Магазины ТЦ «Столица» 23, 24 января до 50%

ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35) 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30 января 20%

весь январь 20% при единовременной покупке на сумму свыше 120 рублей

ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) каждую среду января 20% для всех покупателей

каждый вторник января 20% для пенсионеров и многодетных семей

весь январь до 30% на отдельные группы товаров

ЗАО «Сандрик» (пр. газеты «Правда», 40) весь январь от 15% до 30% на отдельные группы товаров

ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1) 14, 21, 28 января 20% на весь ассортимент, кроме товара, продающегося по другим акциям

весь январь до 40% на отдельный ассортимент товаров

ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (пр. Независимости, 131/1) каждую среду января 22% на весь ассортимент товаров

ЗАО «Лянок» (пр. Независимости, 46) каждый понедельник, среду, субботу января 18% на весь ассортимент товаров

ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30) 14, 21, 28 января 20% на все товары, кроме акционных и уцененных