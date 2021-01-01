В каких магазинах Минска будут скидки в январе

|Магазины
|Даты
|Скидки
|ОАО «ЦУМ Минск»
|14-16, 21-23, 28-30 января (в эти дни универмаг работает до 22.00)
|25% на непродовольственные товары от 5 рублей
|6, 9 января (в эти дни универмаг работает до 22.00)
|27 % на непродовольственные товары от 5 рублей
|3, 4, 8, 11, 18, 25, 31 января
|для держателей дисконтных карт – 20%
|ОАО «ГУМ»
|8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31 января
|25% на непродовольственные товары
|9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 января
|30% на непродовольственные товары ценой от 7 рублей за 1 шт., 1 м
|с 2 по 7 января
|30% на непродовольственные товары
|ТКУП «Универмаг Беларусь»
|5, 12, 19, 20, 26, 27 января
|20% на непродовольственные товары, 5% на продтовары
|22 и 24 января
|28% на непродовольственные товары, 5% на продтовары
|6 и 7 января
|30% на непродовольственные товары, 5% на продтовары
|13-14 января
|30% на непродовольственные товары, 5% на продтовары
|2 и 3 января
|28% на непродовольственные товары, 5% на продтовары
|8-10, 15-17, 21, 28-31 января
|для держателей дисконтных карт – 27% на непродовольственные товары, 5% на продтовары
|весь январь
|интернет-магазин – 25% на все непродовольственные товары ценой свыше 5 рублей, при самовывозе скидка, действующая в универмаге на момент покупки
|каждый понедельник и вторник
|суперскидки на товары в интернет-магазине
|КУП «ТД «На Немиге»
|5, 6, 7, 13, 20, 25, 27 января
|до 27% на непродовольственные товары товары с ценой 5 рублей и более за 1 ед. (метр, кг)
|2, 3, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 января
|до 23% на непродовольственные товары товары с ценой 5 рублей и более за 1 ед. (метр, кг)
|каждый понедельник, среду и пятницу
|5% на продтовары
|4, 11, 18 января
|для держателей дисконтных карт – до 27% на непродовольственные товары
|ТЦ «Кирмаш» (пр. Дзержинского, 100, ул. В.Хоружей, 21, пр. Независимости, 19)
|с 2 по 8 января
|33% на непродовольственные товары с ценой выше 1 рубля
|11, 18, 25 января
|33% на непродовольственные товары с ценой выше 1 рубля
|со среды по воскресенье
|30% на непродовольственные товары с ценой выше 1 рубля
|Магазины ТЦ «Столица»
|23, 24 января
|до 50%
|ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35)
|5, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30 января
|20%
|весь январь
|20% при единовременной покупке на сумму свыше 120 рублей
|ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)
|каждую среду января
|20% для всех покупателей
|каждый вторник января
|20% для пенсионеров и многодетных семей
|весь январь
|до 30% на отдельные группы товаров
|ЗАО «Сандрик» (пр. газеты «Правда», 40)
|весь январь
|от 15% до 30% на отдельные группы товаров
|ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1)
|14, 21, 28 января
|20% на весь ассортимент, кроме товара, продающегося по другим акциям
|весь январь
|до 40% на отдельный ассортимент товаров
|ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (пр. Независимости, 131/1)
|каждую среду января
|22% на весь ассортимент товаров
|ЗАО «Лянок» (пр. Независимости, 46)
|каждый понедельник, среду, субботу января
|18% на весь ассортимент товаров
|ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30)
|14, 21, 28 января
|20% на все товары, кроме акционных и уцененных
|26 января
|30% на все товары, кроме акционных и уцененных