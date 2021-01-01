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В каких магазинах Минска будут скидки в январе

01.01.2021 14:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столичных универмагах в январе — традиционные скидки. Где и когда, сообщает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.


Фото: Максим Слижевский, TUT.BY
Магазины Даты Скидки
ОАО «ЦУМ Минск» 14-16, 21-23, 28-30 января (в эти дни универмаг работает до 22.00) 25% на непродовольственные товары от 5 рублей
6, 9 января (в эти дни универмаг работает до 22.00) 27 % на непродовольственные товары от 5 рублей
3, 4, 8, 11, 18, 25, 31 января для держателей дисконтных карт – 20%
ОАО «ГУМ» 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31 января 25% на непродовольственные товары
9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 января 30% на непродовольственные товары ценой от 7 рублей за 1 шт., 1 м
с 2 по 7 января 30% на непродовольственные товары
ТКУП «Универмаг Беларусь» 5, 12, 19, 20, 26, 27 января 20% на непродовольственные товары, 5% на продтовары
22 и 24 января 28% на непродовольственные товары, 5% на продтовары
6 и 7 января 30% на непродовольственные товары, 5% на продтовары
13-14 января 30% на непродовольственные товары, 5% на продтовары
2 и 3 января 28% на непродовольственные товары, 5% на продтовары
8-10, 15-17, 21, 28-31 января для держателей дисконтных карт – 27% на непродовольственные товары, 5% на продтовары
весь январь интернет-магазин – 25% на все непродовольственные товары ценой свыше 5 рублей, при самовывозе скидка, действующая в универмаге на момент покупки
каждый понедельник и вторник суперскидки на товары в интернет-магазине
КУП «ТД «На Немиге» 5, 6, 7, 13, 20, 25, 27 января до 27% на непродовольственные товары товары с ценой 5 рублей и более за 1 ед. (метр, кг)
2, 3, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 января до 23% на непродовольственные товары товары с ценой 5 рублей и более за 1 ед. (метр, кг)
каждый понедельник, среду и пятницу 5% на продтовары
4, 11, 18 января для держателей дисконтных карт – до 27% на непродовольственные товары
ТЦ «Кирмаш» (пр. Дзержинского, 100, ул. В.Хоружей, 21, пр. Независимости, 19) с 2 по 8 января 33% на непродовольственные товары с ценой выше 1 рубля
11, 18, 25 января 33% на непродовольственные товары с ценой выше 1 рубля
со среды по воскресенье 30% на непродовольственные товары с ценой выше 1 рубля
Магазины ТЦ «Столица» 23, 24 января до 50%
ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35) 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30 января 20%
весь январь 20% при единовременной покупке на сумму свыше 120 рублей
ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) каждую среду января 20% для всех покупателей
каждый вторник января 20% для пенсионеров и многодетных семей
весь январь до 30% на отдельные группы товаров
ЗАО «Сандрик» (пр. газеты «Правда», 40) весь январь от 15% до 30% на отдельные группы товаров
ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1) 14, 21, 28 января 20% на весь ассортимент, кроме товара, продающегося по другим акциям
весь январь до 40% на отдельный ассортимент товаров
ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (пр. Независимости, 131/1) каждую среду января 22% на весь ассортимент товаров
ЗАО «Лянок» (пр. Независимости, 46) каждый понедельник, среду, субботу января 18% на весь ассортимент товаров
ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30) 14, 21, 28 января 20% на все товары, кроме акционных и уцененных
26 января 30% на все товары, кроме акционных и уцененных
 
Теги: Минск
 
 
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В столичных универмагах в январе - традиционные скидки. Где и когда, сообщает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.
 
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