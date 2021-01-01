Соболенко, Басков, Недосеков и другие спортсмены снялись в новогоднем обращении Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Ряд белорусских спортсменов снялись в новогоднем обращении Александра Лукашенко.





После того как Лукашенко произнес свою речь, он с бокалом подошел к представителям различных сфер, в том числе и к спортсменам.

В частности, в кадр попали теннисистка Арина Соболенко, глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков, бывший гандболист сборной Беларуси Сергей Рутенко, легкоатлеты Анастасия Мирончик-Иванова и Максим Недосеков, гребчиха Марина Литвинчук, главный тренер сборной по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович, председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин и главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров.