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Соболенко, Басков, Недосеков и другие спортсмены снялись в новогоднем обращении Лукашенко
Источник материала: Tut.by
Ряд белорусских спортсменов снялись в новогоднем
После того как Лукашенко произнес свою речь, он с бокалом подошел к представителям различных сфер, в том числе и к спортсменам.
В частности, в кадр попали теннисистка Арина Соболенко, глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков, бывший гандболист сборной Беларуси Сергей Рутенко, легкоатлеты Анастасия Мирончик-Иванова и Максим Недосеков, гребчиха Марина Литвинчук, главный тренер сборной по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович, председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин и главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров.
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Ряд белорусских спортсменов снялись в новогоднем обращении Александра Лукашенко.
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