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Соболенко, Басков, Недосеков и другие спортсмены снялись в новогоднем обращении Лукашенко

01.01.2021 14:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ряд белорусских спортсменов снялись в новогоднем обращении Александра Лукашенко.


После того как Лукашенко произнес свою речь, он с бокалом подошел к представителям различных сфер, в том числе и к спортсменам.

В частности, в кадр попали теннисистка Арина Соболенко, глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков, бывший гандболист сборной Беларуси Сергей Рутенко, легкоатлеты Анастасия Мирончик-Иванова и Максим Недосеков, гребчиха Марина Литвинчук, главный тренер сборной по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович, председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин и главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров.

 
 
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Ряд белорусских спортсменов снялись в новогоднем обращении Александра Лукашенко.
 
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