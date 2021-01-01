Лукашенко пожелал соотечественникам мужества, выдержки и терпения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ярким и своеобразным назвал минувший год президент Беларуси Александр Лукашенко. В своем новогоднем обращении он пожелал мира и благополучия белорусскому народу, передает телеканал «МИР 24».

«Мы с любовью смотрим на родных и близких, понимая, что в них наше счастье и смысл жизни. Благодарим их за поддержку и веру, которые помогают идти к целям, преодолевая любые преграды. И мы надеемся, что наши мечты обязательно исполнятся. Пусть наступающий 2021 год станет для всех нас годом воплощения самых добрых, светлых и чистых желаний! Мужества, выдержки и терпения на этом пути вам, патриотам Родины! Мира и благополучия вашим семьям и детям. Будьте здоровы и счастливы, берегите друг друга. С Новым годом вас и ваших гостей!», – сказал президент Беларуси.