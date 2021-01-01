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Психолог за стойкой, коктейли дома, высокие цены: разговор с барменом

01.01.2021 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Психолог за стойкой, коктейли дома, высокие цены: разговор с барменом

Новогодняя ночь прошла бы  чуть веселее и менее болезненно, если бы знать заранее основы миксологии. Что с чем смешивать, рассказывает Василий Захаров, ведущий бармен на канале "Едим ТВ" и главный редактор портала "ОколоБара". 

© Sputnik Александр Кривошеев
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04:32 Почему профессия бармена ― довольно изматывающая

05:44 Есть ли карьерный рост

08:24 Как и где учат барменов

14:20 Почему работа бармена очень серьёзная

16:37 Чем отличается бармен коктейльного бара от бармена пивного бара

22:46 Как формируется стоимость коктейля

34:43 На какие виды делятся коктейли

48:10 Зачем в коктейлях столько льда

55:46 Как собрать домашний бар и замиксовать свой лучший коктейль в жизни

1:11:20 Как придумать новый коктейль

1:12:44 Современная классика коктейлей

1:24:55 Топ коктейлей от Василия Захарова

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Как становятся барменами и почему это довольно изматывающая профессия? Каким должен быть хороший коктейль, что надо знать о миксологии и зачем мешать один...
 
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