Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Психолог за стойкой, коктейли дома, высокие цены: разговор с барменом

Новогодняя ночь прошла бы чуть веселее и менее болезненно, если бы знать заранее основы миксологии. Что с чем смешивать, рассказывает Василий Захаров, ведущий бармен на канале "Едим ТВ" и главный редактор портала "ОколоБара".

04:32 Почему профессия бармена ― довольно изматывающая

05:44 Есть ли карьерный рост

08:24 Как и где учат барменов

14:20 Почему работа бармена очень серьёзная

16:37 Чем отличается бармен коктейльного бара от бармена пивного бара

22:46 Как формируется стоимость коктейля

34:43 На какие виды делятся коктейли

48:10 Зачем в коктейлях столько льда

55:46 Как собрать домашний бар и замиксовать свой лучший коктейль в жизни

1:11:20 Как придумать новый коктейль

1:12:44 Современная классика коктейлей

1:24:55 Топ коктейлей от Василия Захарова

Слушайте подкасты РИА Новости.