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Главная елка Беларуси минувшей ночью: оцепление, перекрытый проспект и досмотр

01.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Картина в центре Минска в ночь на 1 января (а на Октябрьской площади стоит главная елка страны) по наблюдениям многих белорусов больше походила не на Беларусь, а на Северную Корею.

Проспект Независимости на этом отрезке был перекрыт желтыми автобусами и турникетами, охранялся силовиками. Пройти ко Дворцу республики можно было только после досмотра.

Впрочем, желающих попасть на центральную площадь, в том числе учитывая эти обстоятельства, было не так много. А среди тех, кто прошел этот путь, оказался бело-красно-белый Дед Мороз, который пожелал белорусам: «С Новым годом, с Новым счастьем».

Главная елка Беларуси минувшей ночью: оцепление, перекрытый проспект и досмотр

Фото TUT.BY

Главная елка Беларуси минувшей ночью: оцепление, перекрытый проспект и досмотр
Главная елка Беларуси минувшей ночью: оцепление, перекрытый проспект и досмотр

Главная елка Беларуси минувшей ночью: оцепление, перекрытый проспект и досмотр

Стоп-кадры из видео Onliner

Главная елка Беларуси минувшей ночью: оцепление, перекрытый проспект и досмотр

Главная елка Беларуси минувшей ночью: оцепление, перекрытый проспект и досмотр

 
Теги: Минск
 
 
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Картина в центре Минска в ночь на 1 января (а на Октябрьской площади стоит главная елка страны) по наблюдениям многих белорусов больше походила не на Беларусь, а на...
 
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