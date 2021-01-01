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Главная елка Беларуси минувшей ночью: оцепление, перекрытый проспект и досмотр
01.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Картина в центре Минска в ночь на 1 января (а на Октябрьской площади стоит главная елка страны) по наблюдениям многих белорусов больше походила не на Беларусь, а на Северную Корею.
Проспект Независимости на этом отрезке был перекрыт желтыми автобусами и турникетами, охранялся силовиками. Пройти ко Дворцу республики можно было только после досмотра.
Впрочем, желающих попасть на центральную площадь, в том числе учитывая эти обстоятельства, было не так много. А среди тех, кто прошел этот путь, оказался бело-красно-белый Дед Мороз, который пожелал белорусам: «С Новым годом, с Новым счастьем».
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Картина в центре Минска в ночь на 1 января (а на Октябрьской площади стоит главная елка страны) по наблюдениям многих белорусов больше походила не на Беларусь, а на...
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