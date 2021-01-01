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Новогодний БЧБ-торт от Ольги Хижинковой для всех, кто умеет гонять во всю мощь
01.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Мисс Беларусь 2008 встретила Новый год на родине – в деревне Заборовье в Лепельском районе Витебской области.
«В Заборовье знают, как эффективно #гонятьвовсюмощь. С Новым Годом, спортсмены», – так
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Мисс Беларусь 2008 встретила Новый год на родине – в деревне Заборовье в Лепельском районе Витебской области.
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