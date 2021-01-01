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Новогодний БЧБ-торт от Ольги Хижинковой для всех, кто умеет гонять во всю мощь

01.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Мисс Беларусь 2008 встретила Новый год на родине – в деревне Заборовье в Лепельском районе Витебской области.

Новогодний БЧБ-торт от Ольги Хижинковой для всех, кто умеет гонять во всю мощь

«В Заборовье знают, как эффективно #гонятьвовсюмощь. С Новым Годом, спортсмены», – так подписала новогоднее фото Ольга Хижинкова, которая под занавес 2020-го провела за решеткой 42 суток.

Девочка из деревни Заборовье, которая стала самой любимой людьми Мисс Беларусь

 
 
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Мисс Беларусь 2008 встретила Новый год на родине – в деревне Заборовье в Лепельском районе Витебской области.
 
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