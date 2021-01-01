В Хойникском районе 6 коров провалилось в яму

Работников МЧС пришлось вызывать на помощь коровам на ферме в деревне Вить Хойникского района Гомельской области.





Шесть коров вечером 31 декабря сбежали из коровника на предприятии «Оревичи», упали в яму и не могли оттуда выбраться сами. На помощь животным пришли спасатели и работники фермы. Как сообщает пресс-служба МЧС Беларуси, спасти животных удалось при помощи веревки и техники хозяйства. Коровы не пострадали.