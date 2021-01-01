Источник материала: UDF

Фото instagram.com @valeriya

«Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье — Сенечка и Лиана стали родителями».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Плачу от радости»: певица Валерия 1 января стала бабушкой В подписи к посту певица поделилась эмоциями, которые на нее нахлынули.

Она опубликовала фото, на котором она изображена с мужем, сыном и молодой невесткой Лианой, родившей первенца.Известно, что с боем курантов 22-летняябыла еще дома, а вскоре отправилась рожать.В подписи к посту певица поделилась эмоциями, которые на нее нахлынули:22-летний наследник российской певицылетом 2020 года сделал предложение возлюбленной Лиане Волковой, свадьбу они сыграли в августе. На свадебных фото многие рассмотрели животик у невесты.Валерия впервые стала бабушкой. Помимо сына Арсения у нее также есть 27-летняя дочь Анна и 26-летний сын Артемий – все они родились в браке с продюсером Александром Шульгиным.