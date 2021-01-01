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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Личная жизнь чукчей: вы такого и представить не могли! Достаточно распространены случаи, когда кормилец семьи погибает на охоте или замерзает.

Достаточно распространены случаи, когда кормилец семьи погибает на охоте или замерзает. В этом случае его вдову и детей берёт в свою общину брат или отец погибшего.Девушки-чукчи рано взрослеют. К 17-18 годам уже имеют ребёнка, часто вне брака. Кстати, это не препятствие для замужества, а, наоборот, бонус. Женщина считается плодовитой и сильной. Раннее материнство обусловлено отсутствием средств контрацепции и знаний о половом воспитании. Практическая сторона вопроса – получение детского – пособия тоже играет свою роль. Не редки случаи, когда молодая мать начинает выпивать и перестает заботиться о малыше, что приводит к лишению родительских прав. Чукотские детские дома переполнены.По данным недавних социологических опросов, сегодня всё чаще молодые чукчанки выходят замуж за славян и уезжают за мужьями в другие регионы.Алкогольная зависимость – серьезная проблема для чукчей. Молодые мужчины чаще погибают на охоте или замерзают. Возможно, короткий век и вынуждает держаться за традиции. Сплоченность общин помогает переживать трудные времена и увеличивать семьи.