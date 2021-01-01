ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Личная жизнь чукчей: вы такого и представить не могли!

01.01.2021 15:27 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Личная жизнь чукчей: вы такого и представить не могли!
Иллюстративное фото
Чукчи живут группами в северо-восточной части Сибири и хранят свои традиции. Например, у этого народа распространено такое понятие, как групповой брак. Несколько пар живут под одной крышей и делят не только обязанности, но и постель. Такая практика сложилась из-за тяжелых условий жизни и высокого уровня смертности. Дети, рожденные в групповом браке, считаются общими.

Личная жизнь чукчей: вы такого и представить не могли!

Достаточно распространены случаи, когда кормилец семьи погибает на охоте или замерзает. В этом случае его вдову и детей берёт в свою общину брат или отец погибшего.

Личная жизнь чукчей: вы такого и представить не могли!

Девушки-чукчи рано взрослеют. К 17-18 годам уже имеют ребёнка, часто вне брака. Кстати, это не препятствие для замужества, а, наоборот, бонус. Женщина считается плодовитой и сильной. Раннее материнство обусловлено отсутствием средств контрацепции и знаний о половом воспитании. Практическая сторона вопроса – получение детского – пособия тоже играет свою роль. Не редки случаи, когда молодая мать начинает выпивать и перестает заботиться о малыше, что приводит к лишению родительских прав. Чукотские детские дома переполнены.

Личная жизнь чукчей: вы такого и представить не могли!

По данным недавних социологических опросов, сегодня всё чаще молодые чукчанки выходят замуж за славян и уезжают за мужьями в другие регионы.

Личная жизнь чукчей: вы такого и представить не могли!

Алкогольная зависимость – серьезная проблема для чукчей. Молодые мужчины чаще погибают на охоте или замерзают. Возможно, короткий век и вынуждает держаться за традиции. Сплоченность общин помогает переживать трудные времена и увеличивать семьи.

Личная жизнь чукчей: вы такого и представить не могли!
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Достаточно распространены случаи, когда кормилец семьи погибает на охоте или замерзает.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Кубе началась масштабная денежная реформа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика